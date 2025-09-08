Ovo je omiljeni parfem Jelene Đoković, ne iritira kožu

Jelena Đoković parfem ne koristi
Odavno je poznato da Novak i Jelena Đoković imaju poseban način života, poseban pogled na svet, zdravlje, režim ishrane, i da se zbog svojih stavova često nađu na meti najrazličitijih komentara.
Međutim, popularni par nastavlja da igra po sopstvenim pravilima, i na tome im čak i najljući kritičari moraju odati priznanje.
Iako bi sebi mogla da priušti najbolje i najskuplje parfeme na svetu, Jelena je odlučila da ih ne koristi. Svojevremeno je na Instagram storiju podelila i prepisku sa jednom devojkom u vezi sa ovom temom.
“Zračiš pozitivnom energijom, vidi se da si dete u duši, spontano i uvek željno znanja. Palo mi je na pamet pitanje šta je sa industrijom parfema, jer i to svi volimo, još jedna tema za istraživanje”, napisala je Jeleni obožavateljka.
Ako ste očekivali neki Chanel ili YSL, ništa od toga.
“Drago mi je da učimo zajedno! Ja odavno koristim esencijalna ulja, a ne parfeme, ali sjajno pitanje“, odgovorila je supruga proslavljenog tenisera.
Esencijalna ulja ulaze u sastav parfema, međutim, u mirisnoj industriji koriste se i drugi sastojci koji nisu uvek na prirodnoj bazi, a upravo je priroda ono na čemu Jelena insistira.
Ona se godinama zalaže za prirodan izgled i isti takav način negovanja tela, lica, kose. Esencijalna, odnosno eterična ulja emituju intenzivne mirise koji po jačini odgovaraju onima iz parfema.
Dovoljno je staviti nekoliko kapi na zglobove, iza uha ili u udubljenje vrata. Duže se zadržavaju na koži, a ne iritiraju je. I naravno, predstavljaju direktan dodir prirode, u skladu sa Jeleninim lifestyle pravilima.
