Ovo je omiljeni parfem Lepe Brene, verna mu je više od 10 godina

Oduvek sinonim za stil i eleganciju, Lepa Brena ne odstupa od sofisticiranosti i prestiža ni kada je u pitanju izbor pafema.

Ljubitelji luksuznih parfema znaju da je omiljeni parfem Lepe Brene miris koji pevačica obožava. Reč je o niš parfemu, što znači da nije iz domena komercijalnih klasičnih mirisa. A.H./ATA Images

Omiljeni parfem Lepe Brene je Oud Jaune Intense, brenda Fragrance du Bois, lansiran 2014. godine, a svaka kap ovog mirisa je zavodljiva i raskošna.

Oud Jaune Intense pripada orijentalno-cvetnoj kategoriji i ima raskošan, zavodljiv trag. Gornje note tahićanske gardenije, ananasa i ilang-ilanga otvaraju priču, dok srce parfem čine jasmin, cvet pomorandže i amil salicilat. Na kraju, mošus, vanila i oud ostavljaju snažan, sofisticiran pečat.

Parfemska kuća Fragrance du Bois ima dugu tradiciju, a njihovi mirisi su rezervisani za istinske ljubitelje unikatnih nota.

Ono što omiljeni parfem Lepe Brene čini posebnim jeste 100% čisto organsko oud ulje, koje se dobija iz održivih izvora, a upravo taj sastojak parfemui daje dozu mističnosti i luksuza. Baš kao i Brena, ovaj parfem u svojim notama dočarava moć, eleganciju i prefinjen ukus, a nose ga žene koje znaju šta žele, ne plaše se da pokažu svoju ličnost i osvoje ono što žele.









