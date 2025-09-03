Posle farbanja kose uvek uradite ovo, trik čuva boju i sjaj nedeljama

Ako želite da vam boja traje duže, a da vaša kosa pritom izgleda zdravo i sjajno, postoji jedno osnovno pravilo koje nikako ne bi trebalo da preskočite, a ujedno to je i najvažniji korak posle farbanja kose.

U pitanju je jednostavan, ali ključan postupak koji čini razliku između boje koja se ispira posle nekoliko pranja i boje koja ostaje postojana nedeljama. Freepik/drobotdean

Ne perite kosu 48 sati

Prva i najvažnija stvar koju treba da uradite posle farbanja jeste da ne perete kosu najmanje 48 sati. Razlog je jednostavan – pigmentu je potrebno vreme da se veže za dlaku i "zaključa" u njenoj strukturi. Ako kosu operete prerano, postoji velika šansa da će boja početi da bledi mnogo brže nego što bi trebalo.

Osim toga, trebalo bi da izbegavate izlaganje kose toploj vodi, bazenima, saunama i hidromasažnim kadama, jer svi ti faktori dodatno doprinose bržem ispiranju boje. Shutterstock

Smanjite broj pranja

Čak i ako koristite kvalitetnu farbu, česta pranja ubrzavaju gubitak pigmenta. Idealno bi bilo da kosu perete dva do tri puta nedeljno. Svakodnevno pranje je suvišno i štetno, naročito za farbanu kosu. Ako vam se kosa brzo masti, uložite u dobar suvi šampon koji će vam pomoći da zadržite svežinu bez čestog pranja.

Birajte šampon bez sulfata

Jedna od najvećih grešaka koje ljudi prave jeste korišćenje pogrešnog šampona nakon farbanja. Sulfati su veoma agresivni i mogu znatno ubrzati ispiranje boje. Umesto toga, birajte šampone koji ne sadrže sulfate i koji su formulisani za obojenu kosu. Idealni su proizvodi koji dodatno hidriraju i hrane dlaku jer pomažu da boja ostane intenzivna, a kosa mekana i sjajna.

Perite kosu hladnom vodom

Još jedan korak posle farbanja kose koji trebate ispratiti jeste temperatura vode, jer ona igra važnu ulogu u očuvanju boje. Vruća voda otvara kutikulu dlake, što omogućava pigmentu da se brže ispere. Pranjem hladnijom vodom postiže se zatvaranje kutikule, čime se zadržava boja u vlasi, a kosa deluje zaglađeno i zdravije. Lorena Villarreal from Pexels

Štitite kosu od sunca

Sunčevi zraci nisu štetni samo za kožu, već i za kosu, posebno onu koja je farbana. UV zračenje isušuje kosu i ubrzava bledenje boje. Ako provodite dosta vremena napolju, nosite šešir, izbegavajte direktno sunce i koristite sprejeve sa UV zaštitom. Ove mere će pomoći da boja duže ostane postojana, a kosa hidrirana i elastična.

Ne zaboravite zaštitu od toplote

Farbana kosa je osetljivija na visoke temperature. Svaki put kada koristite fen, peglu ili figaro bez zaštite, rizikujete da dodatno oštetite dlaku i izbledite boju. Uvek nanesite sredstvo za zaštitu od toplote pre oblikovanja kose. Na taj način stvarate zaštitni sloj koji čuva i boju i strukturu vlasi.

Uradite toniranje

Čak i ako se pridržavate svih saveta, boja vremenom gubi intenzitet. Zato je toniranje odličan način da produžite svežinu nijanse. Ova procedura neutrališe neželjene tonove, vraća sjaj i daje dubinu boji. Toniranje se obavlja nekoliko nedelja nakon glavnog farbanja, kako bi se održao svež izgled kose.

Ne postoji čarobni trik koji će učiniti da boja traje zauvek, ali postoji nešto čega se morate pridržavati: ne perite kosu najmanje 48 sati nakon farbanja. Taj vremenski okvir omogućava pigmentu da se fiksira u vlasi, čime se produžava trajnost i intenzitet boje.










