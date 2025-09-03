Koji je to omiljeni parfem Nataše Bekvalac, pitaju se mnoge dame jer o njenom ukusu za modu i lepotu bespredmetno je govoriti.
Pop zvezda je u nekoliko navrata govorila o tome koje su joj mirisne note favoriti, a njeno mišljenje dele i brojne druge poznate dame.
Omiljeni parfem Nataše Bekvalac pre nekoliko godina je poneo titulu najboljeg parfema svih vremena, a u pitanju je "Chanel Coco Mademoiselle".
Poznata pevačica je dugo već verna ovom mirisu, koji ponekad zameni cvetnim parfemom „Le Parfum“ Elie Saab.
Baš kao što novosadska Barbika važi za jednu od najseksepilnijih Srpkinja koju povezujemo sa ovim parfemom, tako i Kira Najtli godinama predstavlja oličenje svih fatalnih žena koje biraju "Coco Mademoiselle".
Pročitajte Neverovatno - Nataša Bekvalac ovome uči mlađu ćerku, Katja oduševljena
Poznata glumica je navela da ovaj parfem koristi svaki dan, kao i da je upravo taj miris najviše podseća „na nju samu“.
Reč je o svežem, ženstvenom, upečatljivom mirisu stvorenom za žene koje su provokativne, slobodne, nezavisne i simpatične.
Na tržištu se pojavio 2001. godine i od tada mu ne opada popularnost.
Parfem kuće „Chanel“ sadrži pomorandžu i bergamot, a tu su i bugarska ruža, jasmin, ilang-ilang i mimoza, dok bazu čine pačuli, vetiver, opoponaks, vanila i beli mošus, piše Atvbl.rs.
Slične Vesti
Ovo je omiljeni parfem Nataše Bekvalac, muškarci ga obožavaju
Omiljeni parfem Nataše Bekvalac u potpunosti je opisuje
27/02/2025Saznajte više
Pročitajte još
Ovo je omiljeni parfem Slobode Mićalović, celo pozorište miriše na nju kada se pojavi
Omiljeni parfem Slobode Mićalović slavi ženstvenost i lepotu
30/08/2025Saznajte više
4 Zarina parfema koja žene obožavaju, osvajaju, a cena prava sitnica
Otkrijte 4 Zarina parfema koja žene širom sveta obožavaju
27/08/2025Saznajte više
Đina Džinović vežba i na odmoru, ali bez sprava i tegova, isprobajte već danas
Đina Džinović vežba jogu i tokom odmora na Mikonosu
25/08/2025Saznajte više
Ovo je Cecin omiljeni parfem, verna mu je godinama
Cecin omiljeni parfem mnoge žene obožavaju, a ona mu se uvek vraća
25/08/2025Saznajte više
FABUspot slavi 5 godina sa vama
FABUspot slavi 5 godina sa vama
25/08/2025Saznajte više
Ovo je omiljeni parfem Aleksandre Prijović, bez njega ne kreće ni u šetnju
Omiljeni parfem Aleksandre Prijović obožavaju mnoge dame
24/08/2025Saznajte više
Komentari (0)