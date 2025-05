Izbelite zube za 400 dinara, potrebna vam je samo jedna namirnica, skroz prirodno

Nikada više izbeljivanje zuba nije bilo u modi neko poslednjih godina. Jedni stomatolozi kažu da, drugi kažu ne, nikako! Međutim, izbeljivanje zuba moguće je i na sasvim pirodan način. Sve što vam je potrebno jeste kokosovo ulje.

Da li kokosovo ulje izbeljuje zube?

Praksa ispiranja usta uljem stara je više od hiljadu godina. Ovaj način higijene nastao je u Indiji i u nekim zemljama održao se do danas. Photo by Shiny Diamond from Pexels

Devedesetih godina, ovaj trend se vratio u modu, a sada je sa TikTokom dobio novi talas. Veruje se da ispiranjem usta uljem pomaže da se oslobodite bakterija u ustima, sprečite karijes, otklonite loš zadah, ali i izbelite zube.

Ovaj princip je dosta jedostavan. Dovoljna je mala količina ulja koje ćete staviti u usta, a nakon 10-15 minuta je isprati. Ponavljajući često ovaj postupak, mnogi kažu da su dobili rezultate. Čitav sadržaj iz usta je veoma važno pljunuti, a ni u kom slučaju ga ne treba gutati. Pristalice ove metode smatraju da se bakterije lepe za ulje i time se postiže efekat beljih zuba, piše Lepota & zdravlje. Photo by Tijana Drndarski on Unsplash

Oni koji veruju da im ova metoda zaista daje rezultate veruju da je stvar u tome što kokosovo ulje sadrži laurinsku kiselinu koja sprečava rast bakterija i deluje antimikrobno.

Šta kažu studije?

Mnogi korisnici društvenih mreža zadovoljni su rezultatima, ali brojne studije nisu pokazale vezu između kokosovog ulja i izbeljivanja zuba.

Bakterije su jednoćelijski organizmi sa gustom zaštitnom školjkom i čak ni neki antibiotici ne mogu da se nose sa njima, tako da ih ni kokosovo ulje ne može ukloniti iz usta. Kokosovo ulje verovatno stvara zaštitu na površini zuba i desni i ometa normalno funkcionisanje bakterija, ali ono ne može dovesti do nihovog nestanka.

Ovo ulje samo nakratko usporava brzi rast bakterija. Nakon kratkog vremenskog perioda, prirodni enzimi pljuvačke razgrađuju ulje i smanjuju njegovo dejstvo. Photo by Shiny Diamond from Pexels

Stomatolozi izbeljuju zube uz mnoštvo preparata i ta vrsta izbeljivanja traje neko vreme. Osim toga, da kokosovo ulje ima tako dobar uticaj na zube, taj podatak bi odavno bio poznat u stomatologiji.

Kada je u pitanju zdravlje, ne bi trebalo da se eksperimentiše. Koristite standardne prakse oralne nege, obratite se stomatologu za savet i pomoć. Kokosovo ulje ima dobar efekat kada su u pitanju bolesti desni, upale i loš zadah, a eto korisnici koksovog ulja kažu i da pomaže u izbeljivanju.