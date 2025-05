Diskretna elegancija i osmeh bez filtera, ovako Maja Nikolić izgleda bez šminke

Maja Nikolić, dugogodišnja voditeljka i jedno od prepoznatljivijih TV lica sa ovih prostora, i danas je oličenje elegancije, šarma i prirodne lepote.

Godine prolaze, ali ona kao da ne stari, voditeljka Maja Nikolić prirodan izgled ne dovodi u pitanje, dosledna je prirodnosti i ne podleže trendovima savremene kozmetologije i estetske hirurgije. Miloš Nadaždin

Bez pompe, bez agresivnog šminkanja i efekata, Maja i dalje uspeva da svojim fotografijama izazove pažnju. Od nedavno je redovnija sa objavama na Instagram profilu, a jedna od fotografija koja je oduševila njene pratioce jeste “obična” fotografija, bez šminke.

I upravo u toj jednostavnosti, u tom tonu „bez trunke šminke“, Maja je pokazala ono što mnogi zaboravljaju, da istinska lepota ne dolazi iz bočice, već iznutra. Njeno lice je bilo čisto, negovano, osveženo, a osmeh iskren.

- Lagano se vracam dobrim navikama. Lagano cu se vracati i ovde. Nije me dugo bilo na mrezama, i nije to prvi put. Sveukupno raspolozenje, stres, ne znam…. Ali, hajmo lagano! Pilates, dobra hrana, citanje, posvecenost poslu, sredjena kuca, to su stvari koje me nivelisu. Kako je sa vama? - obratila se Maja svojoj publici na društvenoj mreži.

- Lepo ne podrazumeva usko, pripijeno, kratko, dekoltovano, sa ogromnim štiklama ili platformama. To je već odavno prevaziđeno. Hajde da malo budemo pristojni. Tek onda može da ispliva pravi seksepil jedne žene - izjavila je ranije za Blic.

I zaista, Maja Nikolić ne prati trendove po svaku cenu, već birano i sa merom, u skladu sa sobom. Njena pojava na televiziji i van kamera odiše istom energijom: sigurnošću, smirenošću i autentičnom lepotom.

- Mislim da su naše žene lepo obučene jer smo mi oduvek u duhu Italije i volimo da ispratimo ono što je u trendu. Naše žene se potrude i kada nemaju puno para da budu sređene, doterane i da se lepo obuku, i to im uspeva - rekla je tada, potvrdivši i sopstveni pristup modi.

Screenshot Instagram/@majanikolicmaja

Voditeljka Maja Nikolić prirodan izgled prikazuje s merom, damski, nenametljivo ali je nemoguće ne primetiti njenu pojavu.

Njeni izbori su uvek sofisticirani i primereni situaciji, dok njeno držanje i ponašanje u javnosti potvrđuju da se pravi seksepil nikada ne gradi isključivo na fizičkom izgledu.

Ona ne beži od svog odraza bez filtera, niti pokušava da sakrije tragove godina – naprotiv, sa ponosom ih nosi kao deo sebe.

Screenshot Instagram/@majanikolicmaja

Kao žena u petoj deceniji, Maja Nikolić predstavlja uzor mnogima; pokazuje da se mladolikost može zadržati bez radikalnih zahvata, a da je negovana koža, unutrašnji mir i vedrina duha ono što čini ženu lepom, bez obzira na dob.

Ostaje dosledna sebi i kroz sve godine karijere i javnog života – dostojanstvena, topla i besprekorna. I možda je baš zato njen osmeh danas vredniji od svakog filera.