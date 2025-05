FashionMag42 Beauty Day koji se pamti: Confident pristup, anti-age tretmani i Avon masterclass

U prestižnom ambijentu hotela Zepter, uspešno je održan FashionMag42 Beauty Day.

Posebnu pažnju privukao je ekskluzivni panel pod nazivom Explore The Power of Your Smile: Samopouzdanje, zdrav i blistav osmeh, Confident pristup. Baberya.Media

Panel je moderirala Vladana Veljković, urednica magazina FashionMag42, koja je sa posebnim senzibilitetom vodila razgovor sa vrhunskim stručnjacima i omogućila publici da sazna najnovije informacije iz oblasti dentalne i estetske medicine.

U panelu su učestvovali:

Mr sci. dr Nikola Vasilić , specijalista parodontologije i implantologije

, specijalista parodontologije i implantologije Dr stom. spec. Vesna Vukajlović Vasilić, specijalista ortopedije vilica i stomatološke protetike

Dr stom spec. Vesna Vukajlović Vasilić, Mr sci. dr Nikola Vasilić, Dr stom. Nina Mijajlović

Govornici su podelili vredna saznanja o značaju zdravog osmeha za samopouzdanje, kao i o savremenim metodama koje primenjuje Confident Clinic za postizanje prirodnog i blistavog osmeha. Fokusirali su se na inovativne pristupe koji kombinuju umetnost i nauku kako bi svaki osmeh bio jedinstven i prilagođen potrebama svakog pacijenta.

Baberya.Media

Nakon panela, usledilo je predavanje na temu Antiage: Hijaluron, fizionomija lica, anti-age tretmani u dentalnim klinikama, koje je održala Dr stom. Nina Mijajlović, stručnjak za anti-age pristup u stomatologiji.

Predstavljeni su najnoviji trendovi u primeni hijalurona i anti-age tretmana koji kombinuju estetiku i dentalnu stručnost.

O Confident Clinic Beograd

Naš fokus u Confident Clinic je da prenesemo unikatan i inovativan Confident pristup u odnos između pacijenta i stomatologa, koji se pre svega temelji na poverenju i partnerstvu sa svim našim klijentima. U Confident klinici, pacijent nije samo termin, već čovek, a mi se trudimo da tu filozofiju nege primenimo u svemu što radimo. Naša misija je da stvorimo osmeh koji je prirodan, lep, i koji vas čini samopouzdanijim, koristeći pristupe koji su prilagođeni potrebama svakog pojedinca.

Posetite nas i zakažite svoj Confident osmeh na www.confidentclinic.com.

Avon masterclass

Drugi deo FashionMag42 Beauty Day-a obeležen je jedinstvenim Avon masterclassom koji je pružio posetiocima priliku da se upuste u interaktivnu sesiju sa najnovijom Avon proizvodima. Baberya.Media

Makeup artist Aleksandra Denić demonstrirala je kako koristiti Avon proizvode i delila svoje tehnike šminkanja, dok je Jelena Marković, Avon liderka, predstavila proizvode korišćene tokom masterclassa i podelila detalje o njihovim prednostima.

Anew serum se istakao kao proizvod koji pruža vrhunske rezultate u borbi protiv starenja, a njegova hidratantna i regenerativna svojstva učinila su ga omiljenim među prisutnim učesnicama. Na zadovoljstvo publike, određene gošće su imale priliku da ih Aleksandra našminka, kao i da dobiju savete od Jelene AVON liderke o tome kako da najbolje koriste Avon proizvode, uključujući Anew serum, u svojoj svakodnevnoj rutini.

FashionMag42 Beauty Day još jednom je potvrdio svoju poziciju kao ključna platforma koja okuplja stručnjake, modne i kozmetičke brendove, promovišući kreativnost, lepotu, zdravlje i inovacije u beauty industriji.

O kompaniji Avon

Avon je kompanija koja stavlja lepotu na prvi plan, ali koja istovremeno utemeljuje svoju misiju u podršci ženama širom sveta. Avon ne samo što nudi proizvode za negu i šminkanje, već aktivno doprinosi borbi protiv nasilja nad ženama, podržava žensko preduzetništvo i brine o zdravlju žena.

Baberya.Media

Već 135 godina Avon osnažuje žene i pokreće promene, donirajući više od milijardu dolara za potrebe žena kroz Avon fondaciju. Za više informacija o Avon proizvodima, posetite www.avon.rs ili saznajte više o kompaniji na www.avonworldwide.com.

Pogledajte kako je sve bilo u nastavku na videu. Baberya.Media