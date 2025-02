Ovo je omiljeni parfem Jelene Đoković

Omiljeni parfem Jelene Đoković, verovali ili ne, nije nijedan koji vam pada na pamet! Pitate se kako je to moguće? E pa moguće je!

Naime, poznato je da se Jelena zalaže za prirodan način negovanja lica, kose i tela. U svojoj bjuti rutini ne koristi proizvode koji nisu povereni i na biljnoj bazi. Veoma često putem svog "Instagram" profila govori o tome kako se neguje. Tako se pre nekoliko gdoina podigla se velika prašina nakon što je Jelena objavila bjuti "stori". Photo by Jacopo Raule/Getty Images for the Novak Djokovic Foundation

Jelena je odlučila da sa pratiocima podeli reakciju jedne devojke, koja je slušajući njene savete i predavanja, želela da sazna još nešto.

- Zračiš baš pozitivnom energijom, vidi se da si dete u duši, spontano i uvek željno znanja. Pojavilo mi se pitanje, šta je sa industrijom parfema, jer i to svi volimo, još jedna tema za istraživanje - napisala je Jeleni obožavateljka, a odgovor supruge Novaka Đokovića sve je iznenadio.

- Drago mi je da učimo zajedno! Ja odavno koristim esencijalna ulja, a ne parfeme, ali sjajno pitanje - odgovorila je Jelena Đoković i tako pokrenula lavinu komentara. Poruke podrške počelu su da pristižu, dok je, sa druge strane, bilo i onih koji smatraju da Jelena preteruje.

Esencijalna ulja ulaze u sastav parfema, međutim, u mirisnoj industriji koriste se i drugi sastojci koji nisu uvek na prirodnoj bazi, a upravo je priroda ono na čemu Jelena insistira.Ona se godinama zalaže za prirodan izgled i isti takav način negovanja tela, lica, kose. Esencijalna, odnosno eterična ulja emituju intenzivne mirise koji po jačini odgovaraju onima iz parfema. Shutterstock

Dovoljno je staviti nekoliko kapi na zglobove, iza uha ili u udubljenje vrata. Duže se zadržavaju na koži, a ne iritiraju je. I naravno, predstavljaju direktan dodir prirode, u skladu sa Jeleninim lifestyle pravilima.

Sve u svemu zaključak je da, omiljeni parfem Jelene Đoković ne postoji, barem ne u obliku na koji su dame širom sveta navikle.

Photo by Andrew H. Walker/Getty Images