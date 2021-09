Tajna savršene nege: Glumica Tamara Aleksić otkriva zašto daje prednost preparatima iz istočne Azije

Nega Tamare Aleksić preparatima sa Dalekog istoka

Donedavno je Tamara Aleksić tvrdila da je teško naći goru sagovornicu za bjuti-priču od nje, a onda je, uz osmeh, saopštila da konačno ima šta da kaže na ovu temu. Preokret je nastupio kada je čula Branku Katić kako izgovara: “Svaki glumac treba da živi od svog lica, i to dugo”, mada na listi zasluga visoku poziciju zauzima i Jovana Mijović, njena drugarica i koleginica iz serija “Santa Maria della Salute” i “Aleksandar od Jugoslavije”, koja smatra da čovek mora podjednako da čuva svoju spoljašnjost i unutrašnjost.

Kako počinje vaš bjuti-dan?

‒ Ujutru stavljam “Hada Labo” kremu, ali samo ako imam snimanje, da bi šminkerkama bilo lakše. Ne koristim je ukoliko nemam obaveze, niti stavljam šminku.

Čime skidate šminku posle snimanja ili predstava?

‒ Mislim da duže traje skidanje nego samo šminkanje, naročito ako je reč o pozorišnom mejkapu koji podrazumeva mnogo deblje slojeve od filmskog. Polazim od ulja, prelazim na micelarnu vodu, a onda ide krema. Uglavnom biram preparate iz Japana ili Koreje, „Zepter Swissological“, koji odgovaraju mojoj osetljivoj koži, „Garnier“... Proizvode za negu često kupujem u prodavnicama zdrave hrane.

Nemanja Đorđevic za Zaga

Pomenuli ste da vam je koža osetljiva, a svojevremeno ste otkrili da vam se dešavalo da zaspite sa šminkom. Zar vašem licu to nije smetalo?

‒ “Izdrilovala” sam ga. (smeh) Nekada je mnogo trpelo, pa sada pokušavam da budem posebno nežna prema njemu. Kad je o nežnosti reč, ne pravim razliku između kože i kompletnog fizičkog, psihičkog i emotivnog stanja.

Da li sada, kada ste “bjuti osvešćeni” pomislite: “Tamara, kako si mogla da uveče ne skidaš šminku”?

‒ Ne, ali imam svog malog cvrčka, poput onog iz Pinokija koji je njegova savest. Moji cvrčci su majka, sestra i Jovana, koju smo pomenule. One su uvek spremne da umesto mene izgovore to “Tamara, kako si mogla?” Mislim da je jako bitno da svako u životu ima tog cvrčka, ako to već ne može da bude sam sebi.

Kada ste zavoleli preparate sa Istoka?

Nega Tamare Aleksić - veći broj proizvoda pronalazi u prodavnicama zdrave hrane

Šta kupujete u prodavnicama zdrave hrane?

‒ Prvenstveno „Brahmi amla“ ulje, koje mojoj kosi jako prija, ali i pastu za zube sa aktivnim ugljem kojoj dodajem kapi proizvoda sa mirisnim borovim uljem. Na kosu stavim ulje, na lice masku, pustim muziku i sređujem kuću. Sledeća dva, tri pranja počinjem šamponima iz zdrave hrane „Sitha“ koji razlažu ulje, a završavam onim koji inače koristim. Trenutno mi najviše prija “Keune”.

Omiljeni mejkap-proizvod?

‒ Zavisi od dana, raspoloženja… Letos, na Kritu, sestra i ja otkrile smo neku šminku domaćeg brenda sa šljokicama. Senke su zanimljive, lepe, zabavne za nanošenje, ali na kraju sam se s njima osećala kao svraka. (smeh) Anja se i te kako razume u šminku, pa uvek pomogne kad nešto tražim. Doduše, još nisam otkrila tečni puder i korektor koji bi odgovarao mom svetlom tenu. Mislim da je šminkanje dobro samo kada je u svrhu zabave, eksperimentisanja i igre. Kada to činite zato što verujete da vaša osnova nije dobra, trebalo bi da prestanete i da počnete da volite sebe.

Nedavno ste zbog uloge potamnili vašu prirodno plavu kosu. Da li ste nekada zbog lika koji tumačite menjali telesnu težinu?

‒ Za kraljicu Mariju ugojila sam se sedam i po kilograma, za neke uloge sam mršavila, za neke sam trenirala, a bilo je i onih zbog kojih sam prestajala da vežbam. Radujem se svakoj transformaciji, naravno ako ima svrhu, a to je dočaravanje uloge.

Kad posao ne nameće posebna pravila, kako se hranite i koliko trenirate?

‒ Veliki sam hedonista, pa tako malo vodim, a malo i ne vodim računa o tome šta jedem. Moj organizam se podjednako raduje brizlama i štapićima cvekle ili šargarepe. U dosluhu smo i vrlo lepo sarađujemo. (smeh) Radim osnovne vežbe razgibavanja, elastičnosti, kondicije, ali to nisu neki ozbiljni treninzi, niti idem u teretanu. Bar ne još. Moj dan je dovoljno dinamičan, pa mi ne treba dodatak da bih bila u formi. No, tu je i trčanje za autobusom. (smeh)