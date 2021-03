Biljana Obradović ovoj bjuti rutini verna je još od tinejdžerskih dana

Voditeljka Biljana Obradović rano je zakoračila u javni život, prvo kroz manekenstvo, a zatim i kao televizijski novinar. Budući da je stasavala pred kamerama, gledaoci su bili u prilici da prate i njenu transformaciju od devojčurka do uspešne mlade žene, a u tom rasponu od dvadeset godina uvek je izgledala podjednako negovano i atraktivno. O svakodnevnoj bjuti-rutini, ali i kozmetičkim tretmanima u koje se “kune” uvek je spremna da razgovara, tim pre što je devojke često i privatno pitaju za savete. Mi smo je, za početak, pitali kada je sebi najlepša.

‒ Kada sam srećna i zadovoljna. Generalno, nema čoveka koji kada je zaljubljen ili ispunjen pozitivnom energijom ne sija na poseban način. Opet, često se desi da suočeni sa svakodnevnim obavezama i pritiskom na poslu zaboravimo koliko bi trebalo da budemo zahvalni na svemu što imamo.

Zoran Mirčetić

Da li je lepim i atraktivnim ljudima zaista lakše u životu?

‒ Sigurno ćete privući pažnju ako ste prijatnog izgleda, ali ako želite da ostavite dublji trag u poslu koji radite, to nije dovoljno. Postoje žene koje su prirodne zavodnice i kojima je to način dolaska do cilja, ali i one koje pored lepote imaju karakter radoholika. Neke stvari su jednostavno neodvojivi deo ličnosti, ne treba suditi.

S tim u vezi, kako se stiče autoritet u “muškoj” profesiji? Dugogodišnji ste PR fudbalskog kluba “Partizan”.

‒ Muškarci znaju da budu surovi. S jedne strane, vole mile i krhke žene koje u poslu traže njihovu zaštitu, jer se tako osećaju dobro. Opet, postoji ozbiljan rivalitet sa lepim i ambicioznim ženama. Najvažnije je jasno staviti do znanja da niko nema nameru da drugoga ugrozi, izmanipuliše ili “pregazi”, već da treba da radimo kao tim. Ja sam poštovanje stekla ozbiljnim radom i fer odnosom sa kolegama.

Voditeljka Biljana Obradović otkriva svoju bjuti tajnu

Šta mislite o estetskim intervencijama kao načinu da se sačuva večna mladost?

‒ Apsolutno podržavam ono što je umereno. Iskreno, sve sam probala. Pre 13 godina stavila sam botoks i to pamtim kao užasno iskustvo. Kasnije sam, ima tome devet godina, kod pokojnog doktora Milana Mileusnića prvi put probala PRP tretman i zaljubila se u tu tehniku osvežavanja lica krvnom plazmom. Do danas jedino to koristim. Nemam filere, hijaluron, botoks. Jednom u dva meseca odem kod moje kozmetičkarke Marije na čišćenje lica. To je tradicija od koje dve decenije ne odstupam.

Koji kozmetički tretman ste prvo počeli da upražnjavate?

‒ Kao tinejdžerka na lice sam stavljala masku od jaja. (smeh) Od detinjstva sam učena da ne smem da zaspim sa šminkom, ali i kako da pravilno stavim kremu, a da ne iritiram kožu. Prema licu moramo biti nežni.

Od kog pravila ni danas ne odstupate?

‒ Nikada nisam zaspala sa maskarom. Šminku skidam običnim sapunom, a maskaru jestivim uljem. Micelarna voda mi ne prija, dok mi mleko za skidanje šminke zapuši pore. Ujutru obavezno ispljuskam lice hladnom vodom i nanesem kremu. Za umivanje koristim kozmetiku “Yoskine”, baziranu na algama, koja omogućava prirodnu detoksikaciju ćelija kože.

Kojim kremama dajete prednost?

‒ Moj izbor su ajurveda kozmetički preparati bogati biljnim i mineralnim dodacima, a kad primetim da mi je lice suvlje nego inače, zbog epidemiološke maske koju nosim, stavim nešto masniju kremu. Telo posle tuširanja nahranim suvim uljem “Nuxe”, zaista je savršeno. Kombinujem ga sa kremom “Rituals The Ritual of Ayurveda”.

Zoran Mirčetić

Kako se relaksirate kad osetite da vam je odmor preko potreban?

‒ Ne znam za “zlatnu sredinu”. Bez prestanka radim sedam dana u nedelji, pa se u jednom trenutku toliko preforsiram da od umora ne mogu da ustanem iz kreveta. To mi se baš desilo pred Novu godinu. Najbolje se relaksiram u miru svog doma, dok u pidžami gledam televiziju. Kad god mogu, idem na jogu ili treniram, mada mi nije strano da pravim duže pauze, zbog čega se ljutim na sebe. Uživam i u masažama eteričnim uljima. Preporučila bih masažu lica – opušta, a ujedno podiže tonus.

Šta uvek imate u neseseru?

‒ Karmin u “nude” nijansi i “Sephorin” puder u kamenu, sa specijalnom četkicom za upijanje masnoće lica.

Koje bjuti-greške prvo uočite na muškom, a koje na ženskom licu?

‒ Žene su sklone da, kad im se svidi neki muškarac, ono što inače ne bi tolerisale smatraju dopadljivim, pa i da to pretvore u plus. Šalu na stranu, odbija me sve što je preterano naglašeno. Nažalost, danas svi liče jedni na druge, nema autentičnosti, pogotovo među devojkama. Volim tip žene kao što su Natali Portman ili Grejs Keli, ali nove generacije u njima ne vide lepotu jer odrastaju na pogrešnim vrednostima. Prenaglašenost je postala imperativ.

Idealan parfem je...

‒ Za muškarce “Tom Ford”, a za žene “Chanel” i “Cartier La Panthere”, po mogućstvu uz dugu seksi haljinu.

Tekst: Eva Čubrović