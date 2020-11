Udaje li se Mirka Vasiljević? Kada je glumica u pitanju, ovo je definitivno najčešće postavljano pitanje. Iako je sa Vujadinom 11 godina i imaju troje dece, svi se pitaju kada će par stati na „ludi kamen“.

Mirka je rešila da odgovori na to famozno pitanje i otkrila je da je to Vujadinova velika želja.

‒ Vujadin me je priterao uza zid s tim i krenuo da insistira na venčanju. Ja bih volela da to bude nešto intimnije, a on bi nešto za osamsto ljudi. To više nije svadba, to je koncert! Doduše, silni pevači su nam svašta nešto obećali za ovih 11 godina ‒ ispričala je Mirka u emisiji „Balkanskom ulicom“.

Udaje li se Mirka Vasiljević još nije poznato zbog trenutne situacije sa pandemijom korona-virusa, ali i stalnih obaveza koje njen nevenčani suprug ima. Ipak, dok Vujadin priželjkuje veliko venčanje Mirka ima potpuno drugačije planove.

‒ Volela bih da ponovo budem trudna, da imam još jednu kćerku, da bude 2 : 2 u kući ‒ rekla je Mirka koja je izuzetno posvećena majka i supruga.

Ponekad je toliko brižna da zbog suprugove karijere svoju ostavlja po strani i sama brine o mališanima.

‒ Sa Vujadinom sam od svoje 19. godine. On se često seli zbog profesije pa se trudim da budem dobra supruga i majka, i u svemu ga podržavam i pratim. Ali to ne znači da nisam i glumica. Trenutno me nema jer nema ni poziva u vezi sa angažmanima ‒ otkrila je Mirka u pomenutoj emisiji.