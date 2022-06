Konačno su rekli da? Svi pričaju o venčanju Mirke i Vujadina

Venčanje Mirke Vasiljević i Vujadina Savića

Da li su konačno odlučili da stanu na "ludi kamen" ili im potpis i dalje nije potreban? Iako venčanje posle četvoro dece i toliko godina zajedničkog života nikoga ne bi iznenadilo, vest da su se zavetovali na večnu ljubav juče je propisno protresla ovdašnju javnost. Mirka Vasiljević i Vujadin Savić su se venčali. Ili je sve bila samo dobra šala?

Naime, zgodni fudbaler podelio je fotografiju koja bi to mogla da potvrdi, a kreator čiju je kreaciju lepa glumica tom prilikom nosila u komentaru je napisao: „Čestitke divnom paru. Mirka nosi haljinu sa resama na svom venčanju.“ Međutim, nema bidermajera, a nije u pitanju ni klasična venčanica. Možda nisu želeli ništa konvencionalno? A možda uopšte i nisu izgovorili to sudbonosno „da“.

mirko tabašević

Dilemu je rešila Mirka u izjavi za "Story":

- Nemam šta puno da vam kažem na ovu temu. Vujadin je vrlo duhovit čovek koji voli da se šali na svoj račun. Sa mnom, budući da sam mu najbliža, obožava da se zafrkava. Pozitivnog je stava uvek, tako da meni to niti smeta niti se ljutim. Sve je krenulo od te greške oko prezimena, prva sam, na proslavi kojoj smo prisustvovali to videla. Vujadinu je bilo drago pa je podelio sa pratiocima, ali to je sve. Za sada sam još uvek Mirka Vasiljević.