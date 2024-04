Javnost treba da zna! Dragana Mirković posle 30 godina odlučila da otkrije istinu o prvom braku

Dragana Mirković bila je u braku sa Tonijem Bijelićem skoro četvrt veka. Velikoj ljubavi nedavno je došao kraj, što je bila vest koja je toliko iznenadila javnost da se o razvodu već nedeljama priča. Mirko Tabašević

No, sećamo se još jedne velike ljubavi folk dive. Pričalo se i da su bili u braku. Reč je o Zoranu Bašanoviću, nekadašnjem menadžeru, za koga se, navodno, brzinski udala u Las Vegasu.

– Mnogo vremena smo tada boravili van zemlje, a kada nismo radili, išli smo što dalje, jer smo jedino tamo imali mir. Postoje turistička venčanja na dalekim destinacijama i ostrvima gde ljudi sklapaju brak iz zezanja – razvezao je Bašanović jezik jednom prilikom i dodao:

– Tako smo se Dragana i ja venčali u jednoj kapeli u Las Vegasu, kao i mnogi poznati parovi, ali to venčanje nije nigde zavedeno i ne važi. Ako je to bilo to tajno venčanje o kojem se pričalo, sad više nije. Youtube Screenshot

A popularna pevačica je posle mnogo godina konačno progovorila o navodnom prvom mužu i famoznom venčanju u gradu kocke. Evo šta je istina...

Dragana je, naime, na ulici naletela na svoju kumu i pred novinarima rekla:

– Ja sam nju venčala u Las Vegasu. Pre 26 godina. Tako da je to zapravo to venčanje o kojem se priča. A ja bila kuma, u stvari. Antonio Ahel/ATAImages