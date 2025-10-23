Top trendovi haljina sa Moscow Fashion Week-a:
Od minimalističkih do upečatljivih izdanja
Julia Dalakian na Moscow Fashion Week-u
Haljina – večiti simbol elegancije i samopouzdanja – pretvorena je od strane dizajnera u umetnički objekat, smelu modnu izjavu i simbol slobode. Prema izveštaju The Lyst Index, omiljenom modnom kvartalnom vodiču o potrošačkim trendovima, haljina koja spaja evropski stil i nordijski minimalizam našla se među deset najtraženijih komada sezone. Od providnih materijala do geometrijskih silueta, haljina postaje platno na kojem dizajneri izražavaju svoju viziju stalno promenljivog sveta mode.
Urednici koji su pomno pratili revije tokom Moscow Fashion Week-a saglasni su: lokalna modna scena sposobna je da postavlja svetske trendove. Na moskovskoj pisti, ruski, španski, brazilski, turski i kineski dizajneri prikazali su svoje kreativne vizije koje će, po svemu sudeći, uticati na globalne modne tokove. Potencijal je ogroman, jer MFW iz sezone u sezonu pruža prostor mladim talentima i povezuje ih sa svetskim tržištem.
Mi smo izabrali pet ključnih trendova haljina sa MFW-a da vas inspirišemo.
Naglašena ramena
Siluete iz osamdesetih ponovo su u modi. Naramenice više nisu samo trend koji ističe figuru – sada
predstavljaju simbol snage i samopouzdanja. Na Moscow Fashion Week-u, Hayk Avanesyan je prikazao živopisnu mini haljinu u boji limete sa dramatičnim šlepom i naglašenim naramenicama. Lepršava svila i geometrijska forma stvorile su upečatljiv, dinamičan izgled. Galina Podzolko ponudila je savremenu interpretaciju romantične košulja-haljine inspirisane sovjetskom modom, sa naglašenim ramenima koja komadu daju autoritet i karakter.
Hayk Avanesyan na Moscow Fashion Week-u
Galina Podzolko na Moscow Fashion Week-u
Cvetni print
Cvetni motivi su bezvremenski, nosile su ih modne ikone od kraljice Leticije do Kejt Midlton i Melanije Tramp. Ove sezone, floral print, oličenje ženstvenosti i sofisticiranosti, dolazi u hrabrijem, izraženijem obliku, sa krupnim cvetovima koji stvaraju snažan vizuelni utisak. Sarinee Saakian je predstavila haljinu u stilu „new look“ siluete, ukrašenu velikim cvetnim aplikacijama koje unose energiju i svežinu. Julia Dalakian se nadahnula boho estetikom i prikazala lepršavu haljinu dubokog šlica, čiji print podseća na slikarsko platno.
Sarinee Saakian na Moscow Fashion Week-u
Julia Dalakian na Moscow Fashion Week-u
Crna
Crna haljina ostaje svestran klasik koji poziva na eksperimentisanje. Ruska dizajnerka Tatiana Kotova iskoristila je tu slobodu, predstavivši blago strukiranu haljinu oplemenjenu cvetnim aplikacijama u reljefu koje stvaraju utisak bajkovite šetnje junakinje kroz noćni vrt. Brend Phata- Morgana posvetio je celu kolekciju crnoj boji – bezvremenom klasiku. Posebno se izdvojila haljina od mohera sa dubokim V izrezom, uparena sa crnim čarapama i upečatljivim belim cipelama.
Tatiana Kotova na Moscow Fashion Week-u
Phata-Morgana na Moscow Fashion Week-u
Transparentnost
Ovo je trend kojem je teško odoleti. Poluprozirne haljine odišu senzualnošću, ali i prefinjenošću. Dizajneri moraju pažljivo balansirati tkanine i stilizovanje da bi postigli savršen sklad. Primer za to je haljina Anne Kropotove od svilenog organdina, koja vizuelno podseća na ledene blokove. Transparentni modeli postaju nezaobilazni komadi garderobe, što je pokazao i brend Soroka On Course predstavivši haljinu u boji vina, nošenu preko pantalona, koja graciozno prati liniju tela.
Anna Kropotova na Moscow Fashion Week-u
Soroka On Course na Moscow Fashion Week-u
Prorezi i izrezi
Prorezi i izrezi naglašavaju figuru i dodaju notu smelosti. Ovaj trend već su prigrlile Hejli Biber, Bela
Hadid i srpski model Danijela Dimitrovska. Na moskovskim pistama, dizajneri su se poigravali
oblicima i dubinom krojeva, pretvarajući klasične elemente u zavodljive akcente. Mariandrée Gaitán
iz Gvatemale predstavila je dugačku crnu haljinu sa geometrijskim izrezima u predelu struka, dok je
ruski brend Li Lab akcenat stavio na duboke proreze do butina i korset haljinu sa laganim, lepršavim
donjim delom.
Mariandrée Gaitán na Moscow Fashion Week-u
Li Lab na Moscow Fashion Week-u
