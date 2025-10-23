Top trendovi haljina sa Moscow Fashion Week-a:

Od minimalističkih do upečatljivih izdanja

Julia Dalakian na Moscow Fashion Week-u

Haljina – večiti simbol elegancije i samopouzdanja – pretvorena je od strane dizajnera u umetnički objekat, smelu modnu izjavu i simbol slobode. Prema izveštaju The Lyst Index, omiljenom modnom kvartalnom vodiču o potrošačkim trendovima, haljina koja spaja evropski stil i nordijski minimalizam našla se među deset najtraženijih komada sezone. Od providnih materijala do geometrijskih silueta, haljina postaje platno na kojem dizajneri izražavaju svoju viziju stalno promenljivog sveta mode.

Urednici koji su pomno pratili revije tokom Moscow Fashion Week-a saglasni su: lokalna modna scena sposobna je da postavlja svetske trendove. Na moskovskoj pisti, ruski, španski, brazilski, turski i kineski dizajneri prikazali su svoje kreativne vizije koje će, po svemu sudeći, uticati na globalne modne tokove. Potencijal je ogroman, jer MFW iz sezone u sezonu pruža prostor mladim talentima i povezuje ih sa svetskim tržištem.

Mi smo izabrali pet ključnih trendova haljina sa MFW-a da vas inspirišemo.

Naglašena ramena

Siluete iz osamdesetih ponovo su u modi. Naramenice više nisu samo trend koji ističe figuru – sada

Galina Podzolko na Moscow Fashion Week-u

Cvetni print

Sarinee Saakian na Moscow Fashion Week-u

Julia Dalakian na Moscow Fashion Week-u

Crna

Tatiana Kotova na Moscow Fashion Week-u

Phata-Morgana na Moscow Fashion Week-u

Transparentnost

Anna Kropotova na Moscow Fashion Week-u

Soroka On Course na Moscow Fashion Week-u

Prorezi i izrezi

Prorezi i izrezi naglašavaju figuru i dodaju notu smelosti. Ovaj trend već su prigrlile Hejli Biber, Bela

Hadid i srpski model Danijela Dimitrovska. Na moskovskim pistama, dizajneri su se poigravali

oblicima i dubinom krojeva, pretvarajući klasične elemente u zavodljive akcente. Mariandrée Gaitán

iz Gvatemale predstavila je dugačku crnu haljinu sa geometrijskim izrezima u predelu struka, dok je

ruski brend Li Lab akcenat stavio na duboke proreze do butina i korset haljinu sa laganim, lepršavim

Mariandrée Gaitán na Moscow Fashion Week-u

Li Lab na Moscow Fashion Week-u





