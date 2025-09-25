Evo šta muškarci prvo primete na ženama: Nije sve u fizičkom izgledu

Mnoge žene ubeđene su da jači pol prvo primeti fizički izgled, i da je to ono što ga bezuslovno privuče.
Ipak, to je delimično tačno. Postoji još mnogo toga što utiče na prvi utisak, a da toga često žene nisu ni svesne.
Istraživanja su pokazala da je pet stavki dominantno kada je reč o tome šta muškarci prvo primete.
Određena vrsta šminke
Iako većina muškaraca tvrdi da im se dopadaju žene koje se ne šminkaju, jer tako deluju prirodndije, prema jednom istraživanju žene koje nose šminku pre će privući pažnju muškaraca. To se, ipak, odnosi samo na određenu vrstu šminke. Žene koje prednost daju tamnijim tonovima ostaju u drugom planu u odnosu na one koje biraju “neutralne” tonove.
Određena veličina kukova
Ovaj momenat, zapravo, nije stvar privlačnosti, već zdravlja i plodnosti. Žene koje imaju šire kukove i “jači” struk, otkrivaju nivo estrogena u ženinom telu i ostavljaju utisak da mogu lakše roditi decu.
Crvena boja
Crvena boja je boja strasti, pa ne čudi što je privlačna suprotnom polu. Žene koje nose crvenu boju muškarcima deluju strastvenije, samim tim i privlačnije. Prema istraživanju koje je sprovedeno na univerzitetu Rocheser, muškarci će potrošiti više novca na dejt, ako žena nosi crvenu boju.
Dobrota i brižnost
Dobro ponašanje prema drugim ljudima muškarcima je i te kako važno. To im pokazuje da žene dobro odgovaraju na potrebe i želje drugih ljudi, što ih automatski čini privlačnijima. Takođe, pokazuje im da imaju osobine koje bi ih činile dobrim majkama.
Boja glasa
Dok je ženama privlačnije kada muškarci imaju dubok glas, muškarci rezonuju suprutono. Visok tonalitet glasa govori im da je žena u dobroj formi i ženstvena.
