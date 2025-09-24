Ekskluzivno! Svetski poznate autorke u knjižari Delfi SKC 26. septembra

Autorke bestselera „U ratu s mozgom“, „Žene su besne“ i „Premrežavanje“ – Hejli Moris, Dženifer Koks i Nikol Vinjola – posle učešća na Forbes Power Women’s Summitu, u petak 26. septembra od 18 sati družiće se sa čitaocima u knjižari Delfi SKC. Promo

Hejli Moris je autorka popularne knjige „U ratu s mozgom“, osvežavajuće priče o savremenom životu, koja je napisana poput ispovesti najboljoj drugarici. Autorka, poznata po humorističkom pristupu, kroz duhovite, ponekad i apsurdne primere, suočiće vas sa smešnim (ali i bolnim) trenucima u kojima vaš mozak i telo odbijaju da sarađuju, a unutrašnji glas ne prestaje da vas gnjavi. Njena misija je da nam pokaže da je sve što radimo normalno – veći deo života je govorila i radila neprijatne stvari zbog kojih se u tri ujutru budila oblivena hladim znojem, dok je mozak podseća na svaki detalj tih neprijatnosti.

„Žene su besne“ je moćna i otrežnjujuća knjiga u kojoj nas psihoterapeutkinja Dženifer Koks vodi na putovanje kroz život žene – od kolevke pa do groba – pokazujući kako smo u svakom životnom dobu uslovljene da ćutimo i da se ne bunimo – i zato se razbolevamo. Budući da nas celog života uče da potiskujemo bes, krijemo ga i plašimo ga se, on je počeo da se ispoljava u našem telu na bezbroj načina koje ne možemo da kontrolišemo. A posledice su alarmantne. Knjiga Dženifer Koks pokazaće vam gde se krije vaš bes – i kako da ga izbacite iz sebe.

Da li ste se zaglavili u uverenju da niste dovoljno dobri? Da li vas muči određena priča o vama koju biste želeli da promenite? Da li vas negativna uverenja sprečavaju da dostignete svoj puni potencijal? Da li ponekad osećate da je preteško ili prekasno da se promenite? Ako vam bilo šta od ovoga zvuči poznato, potrebna vam je revolucionarna knjiga „Premrežavanje“ neuronaučnice Nikol Vinjole, u kojoj ćete otkriti kako da preoblikujete svoj mozak i postignete vrhunsko mentalno blagostanje.

Ne propustite druženje sa Laguninim autorkama i priliku da saznate nešto novo!









