Balkan Myusic: Tvoja muzika, gde god da kreneš

Uživaj u najvećim hitovima domaće muzike i muzike iz celog regiona. Slušaj svoje omiljene izvođače i albume u bilo koje vreme i na bilo kom mestu. Uz Balkan Myusic aplikaciju, tvoja muzika je uvek sa tobom.
Šta dobijaš sa aplikacijom Balkan Myusic
Neograničena Muzika: Istraži bogatu kolekciju popularnih albuma i pesama, od legendi do novih zvezda.
Slušaj van Mreže: Preuzmi svoje omiljene pesme i uživaj u njima čak i kada nisi povezan na internet.
Kreiraj Playlistu: Složi pesme po svom ukusu i napravi savršenu playlistu za svaku priliku i raspoloženje
Jednostavna Pretraga: Lako pronađi izvođače, albume i hitove koje voliš.
Preuzmi aplikaciju Balkan Myusic sa App Store-a, Google Play-a ili Huawei AppGallery-ja.
Aktiviraj paket preko MTS portala i otvori vrata neograničenom uživanju u muzici.
