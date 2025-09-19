Balkan Myusic: Tvoja muzika, gde god da kreneš

Uživaj u najvećim hitovima domaće muzike i muzike iz celog regiona. Slušaj svoje omiljene izvođače i albume u bilo koje vreme i na bilo kom mestu. Uz Balkan Myusic aplikaciju, tvoja muzika je uvek sa tobom.

Šta dobijaš sa aplikacijom Balkan Myusic

Neograničena Muzika: Istraži bogatu kolekciju popularnih albuma i pesama, od legendi do novih zvezda.

Slušaj van Mreže: Preuzmi svoje omiljene pesme i uživaj u njima čak i kada nisi povezan na internet.

Kreiraj Playlistu: Složi pesme po svom ukusu i napravi savršenu playlistu za svaku priliku i raspoloženje

Jednostavna Pretraga: Lako pronađi izvođače, albume i hitove koje voliš.

Preuzmi aplikaciju Balkan Myusic sa App Store-a, Google Play-a ili Huawei AppGallery-ja.

Aktiviraj paket preko MTS portala i otvori vrata neograničenom uživanju u muzici.









