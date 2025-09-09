Plava dvorana donosi nezaboravan filmski vikend: Bioskopski spektakli na najvećem platnu u regionu

Sava Centar i Plava dvorana pozivaju sve ljubitelje umetnosti na poseban filmski vikend koji donosi blokbastere godine, svetske premijere i nezaboravne priče. Na najvećem bioskopskom platnu u ovom delu Evrope očekuje vas trodnevno iskustvo koje spaja adrenalin, emocije i magiju filma.

Ulaznice su već u prodaji na Ticket Vision blagajanama i putem linka Tickets | Filmski vikend požurite i rezervišite svoje mesto na vreme!

PETAK, 12. SEPTEMBAR:

20:00 - PRIZIVANJE ZLA: POSLEDNJI OBREDI (The Conjuring: Last Rites)

Pripremite se za povratak jedne od najuspešnijih horor franšiza svih vremena! Deveti nastavak serijala koji je zaradio preko dvе milijarde dolara širom sveta donosi novo, napeto poglavlje priče inspirisane istinitim događajima.

Vera Farmiga i Patrik Vilson ponovo su u ulogama slavnih istražitelja paranormalnog, Eda i Lorejn Voren, dok se suočavaju sa najopasnijim i najjezivijim slučajem do sada.

Režiju potpisuje veteran franšize Michael Chaves, dok produkciju stoje kreatori serijala James Wan i Peter Safran. Promo

SUBOTA, 13. SEPTEMBAR:

12:00 – MINECRAFT FILM (A Minecraft Movie)

Minecraft, najprodavanija videoigra svih vremena, sada stiže na veliko platno! U ovoj spektakularnoj porodičnoj avanturi pridružite se Džejsonu Momoi, Džeku Bleku i Emi Majers na putovanju kroz čudesni Overworld.

Priča prati grupu autsajdera koji slučajno ulaze u svet mašte, suočavajući se sa izazovima, neobičnim neprijateljima i epskim bitkama koje će im promeniti život.

Akcija, humor i emotivne poruke o kreativnosti i prijateljstvu čine ovaj film savršenim za celu porodicu.

Promo

17:00 – F1 (F1)

Od tvoraca megahita “Top Gun: Maverick” stiže film koji će vam ubrzati puls!

Brad Pitt tumači bivšeg vozača Formule 1 koji se vraća na stazu, dok nas kamera vodi pravo u srce najbržeg sporta na svetu. Film je sniman tokom stvarnih Grand Prix vikenda, uz stvarne vozače i pravu trkačku atmosferu.

Adrenalin, prijateljstvo i hrabrost: “F1” je više od filma. To je bioskopsko iskustvo koje pomera granice. Promo

20:00 – TRENUTAK NESTAJANJA (Weapons)

Iz uma Zaka Kregera, autora horor hita “Varvarin”, stiže uznemirujuća misterija koja će vas držati bez daha.

U 2:17 ujutro, sva deca iz razreda gospođe Gandi ustaju iz kreveta, otvaraju vrata… i nikada se ne vraćaju.

Kada zajednicu obuzme strah i sumnja, otkrivaju se najmračnije tajne. Sjajna glumačka postava, predvođena Joshom Brolinom i Juliom Garner, vodi nas kroz horor-triler koji ostavlja bez odgovora na pitanje: da li se treba plašiti ljudi ili nečeg mnogo većeg? Promo

NEDELJA, 14. SEPTEMBAR:

12:00 – KRALJ NAD KRALJEVIMA (The King of Kings)

Spektakularna animacija koja nas vodi na veličanstveno putovanje kroz oči deteta.

Otac pripoveda sinu najveću priču ikada ispričanu, a ono što počinje kao bajka pred spavanje pretvara se u duhovno putovanje puno nade, ljubavi i iskupljenja.

Uloge pozajmljuju Kenneth Branagh, Oscar Isaac i Uma Thurman. Film za celu porodicu, koji inspiriše i spaja generacije. Promo

17:00 – DRAKULA: VEČNA LJUBAV (Dracula: A Love Tale)

Luc Besson donosi epsku romansu isprepletenu hororom, u priči o knezu Vladislavu Drakulu, ratniku koji se bori protiv sudbine zbog izgubljene ljubavi.

Kada tragedija promeni tok njegovog života, Vlad prkosi Bogu, proklinje svoju sudbinu i postaje besmrtan. Vekovima kasnije, ponovo pronalazi voljenu… ali po cenu svega što mu je ostalo ljudsko.

Fenomenalno ispričana priča, vizuelno očaravajuća i emotivno razoružavajuća. Promo

20:00 – EDEN (Eden)

Oscarovac Ron Howard vraća se trileru koji istražuje tamnu stranu ljudske prirode.

Na Galapagosu 1929. godine, nekoliko idealista beži od civilizacije u potrazi za rajem, ali otkrivaju da je najveća opasnost – čovek.

Uloge tumače Jude Law, Ana de Armas, Sydney Sweeney i Vanessa Kirby, dok napeta priča o pohlepi, intrigi i preživljavanju ostavlja gledaoce bez daha. Promo

Ulaznice i informacije:

Plava dvorana - najveće bioskopsko platno u regionu.

12 – 14. septembar

Ulaznice su dostupne na sajtu tickets.rs, Ticket Vision blagajnama i na samom ulazu u Plavu dvoranu, sat vremena pre početka projekcije.









