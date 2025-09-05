Chivas Regal odaje počast: “Omaž Scuderia Ferrari HP ekipi u boksu”

Vozači su obično glavne zvezde, ali svaka trka rezultat je timskog rada, kako na stazi, tako i van nje. Predstavljanjem filma „Omaž Scuderia Ferrari HP ekipi u boksu“, luksuzni škotski viski Chivas Regal u fokus stavlja nevidljive heroje Scuderia Ferrari HP tima, bez kojih ne bi bilo uspeha.
Premijerno prikazan na Velikoj nagradi Italije u Monci, ovaj moćan film odaje priznanje nepokolebljivoj grupi koja zajednički gradi uspeh iza kulisa, verno predstavljajući filozofiju brenda Chivas Regal da je svaki trijumf rezultat timskog rada.
Ovim projektom otvoreno je novo poglavlje saradnje brendova Chivas Regal i Scuderia Ferrari HP, koja je zasnovana na zajedničkim vrednostima strasti, odlučnosti i ambicije ka izvrsnosti.
Film gledaocima otkriva precizan, ali i rizičan proces u pit stopu, u kome milisekunde definišu ishod, a istrajnost pravi razliku. Gledaoci imaju priliku da uživaju u umetničkom prikazu perfektno usklađene rutine ekipe u boksu. Ovaj spektakl ljudske i mehaničke preciznosti istovremeno odražava i posvećenost kojom se stvara svaka Chivas Regal boca.
Šef Scuderia Ferrari HP tima, Fred Vaser, pridružio se brendu Chivas Regal u odavanju priznanja ekipi u boksu.
Poema koju potpisuje umetnik Pesnik Džordž (George the Poet), a koju u filmu izvode vozači Formule 1 Luis Hamilton i Čarls Lekler, odaje priznanje herojima iz senke – članovima ekipe u boksu tima Scuderia Ferrari HP.
