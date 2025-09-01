Kafa sa mirisom žene – latino senzacija od 8. septembra na K1 televiziji

Pravo sa svetskih top-lista gledanosti i festivalskih programa, na K1 televiziju stiže jedna od najgledanijih latino serija poslednjih godina – „Kafa sa mirisom žene“. Ovaj kolumbijski hit, koji je osvojio publiku u više od 19 zemalja, od 8. septembra svakog radnog dana u 14 časova donosi strast, emocije i uzbudljive zaplete i na vaše male ekrane. Promo

„Kafa sa mirisom žene“ (Café con aroma de mujer) moderna je verzija kultne telenovele iz 1994. godine. Glavne uloge tumače zvezde latinoameričke scene – William Levy, miljenik publike širom sveta, i Laura Londoño, u ulozi heroine koja pomera granice. Njih dvoje donose priču o Gavioti i Sebastianu – ljubavi koja prkosi klasnim razlikama i društvenim očekivanjima. Reč je o sudaru svetova – bogatstva i siromaštva, obećanja i razočaranja, želje i stvarnosti.

Serija je ubrzo nakon prikazivanja na Netflix-u postala jedan od najgledanijih naslova van engleskog govornog područja, ulazeći u Top 10 u čak 19 zemalja, među kojima su Španija, SAD i gotovo cela Latinska Amerika. Osim što je osvojila srca publike, dobila je i priznanja stručne javnosti. Na dodeli India Catalina Awards 2022, Carmen Villalobos nagrađena je za najbolju antagonistkinju, Ramiro Meneses za najbolju sporednu mušku ulogu, dok je Katherine Vélez osvojila nagradu publike za omiljeni talenat. Serija je bila nominovana i za najbolju superseriju na međunarodnom takmičenju Produ Awards. Promo

Snimana u raskošnim pejzažima Kolumbije, „Kafa sa mirisom žene“ donosi autentičnu atmosferu i estetiku koja osvaja – muziku, pejzaže i emocije koje čine da se ova priča gleda srcem. Emotivna, uzbudljiva, vizuelno raskošna i glumački besprekorna, serija se izdvaja kao pravi televizijski spektakl.

Ako tražite sadržaj koji će obojiti vaša popodneva emocijama, mirisom kafe, latino muzikom i ljubavnom pričom koja se pamti – K1 televizija ima odgovor. „Kafa sa mirisom žene“ nije samo telenovela, to je priča o hrabrosti, ljubavi i ženi koja ne pristaje na manje. Promo

Gledajte seriju „Kafa sa mirisom žene“ od 8. septembra, svakog radnog dana u 14 časova na K1 televiziji.

Program K1 televizije pratite na kablovskim operaterima: mts (kanal 111), Supernova (kanal 11), Orion (kanal 7), Hipernet (kanal 8) i SBB (kanal 12).









