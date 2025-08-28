Večeras počinje BELGRADE BEER FEST

Najveći muzički festival u regionu BELGRADE BEER FEST održaće se od 28. do 30. avgusta na Ušću, a kapije se otvaraju večeras u 18:30.
Ovogodišnje izdanje donosi potpuno novi koncept – uz kupljenu ulaznicu posetioci dobijaju besplatno pivo, dok će najveća bina u Evropi ugostiti imena koja su obeležila regionalnu scenu. Na istoj toj bini, podsećamo, pre nešto više od dva meseca nastupili su i legendarni Guns N’ Roses, a ovog puta očekuju nas koncerti bendova Buč Kesidi, Divlje Jagode, Riblja Čorba, Nipplepeople, Orthodox Celts, Osvajači, Brkovi, Joker Out, Atomsko sklonište i mnogih drugih.
Pored rokenrol eksplozije, festival donosi i Electro Stage, posebno osmišljen da Beograd pretvori u prestonicu svetskog elektro zvuka. Publiku očekuju nastupi izvođača kao što su Divolly & Markward, čiji afro house setovi pune plesne podijume širom Evrope, zatim atraktivna Anyuska, ali i brojna druga imena koja će doneti duh najvećih party destinacija direktno na Ušće.
