S25 staje u mini torbu, a nosi ceo tvoj svet

Zamisli telefon koji savršeno staje na dlan, u mini torbu, pa čak i u onaj najmanji džep, a ipak u sebi krije ceo jedan svet moćnih funkcija, pametnih rešenja i vrhunskog dizajna, kao i sve informacije i dokumenta koja su ti potrebna. Galaxy S25 je upravo to - savršen spoj kompaktnosti i tehnologije koji ne pravi kompromise. Galaxy promo

Sa ekranom od 6.2 inča, ovaj model je idealan za sve koji ne žele veliki uređaj u ruci, već moderan, elegantan i lagan telefon koji se lako uklapa u svaki stil i tempo života. Iako manjih dimenzija, Galaxy S25 ne zaostaje ni za sekund kada su performanse u pitanju, zapravo, u mnogim aspektima ide i korak dalje.

Njegova glavna kamera od 50 megapiksela sa 3x optičkim zumom omogućava ti da uhvatiš svaki trenutak, od spontanog selfija do spektakularne panorame. Zahvaljujući veštačkoj inteligenciji koja automatski optimizuje boje, svetlo i kontrast, tvoje fotografije izgledaju kao da su prošle kroz ruke profesionalnog fotografa, a zapravo su nastale u sekundi i to u pokretu. Prednja kamera od 12 MP sa AI beauty modom zadužena je da svaki tvoj selfi bude prirodan, osvežen i bez preterivanja, baš kako treba.

Galaxy promo

Ipak, Galaxy S25 nije samo lep spolja. U njemu se krije osmojezgarni procesor koji radi na 4.47 GHz, što znači da aplikacije „lete“, igrice ne “štucaju”, a strimovanje ide besprekorno. Sve to na 120 Hz AMOLED ekranu koji prikazuje sadržaj toliko glatko da ćeš zaboraviti šta znači zastajkivanje.

I dok se ti krećeš kroz dan, Galaxy AI ti čita misli. On ti pomaže da izabereš najbolji kadar za fotkanje, prevodi poruke u realnom vremenu kada si na putu, optimizuje bateriju na osnovu tvojih navika i podseća te na obaveze koje bi možda zaboravila. Možeš ga povezati na ekran i koristiti kao desktop zahvaljujući Samsung DeX funkciji, što znači da tvoj mali telefon može da postane i tvoj poslovni saveznik.

A kada govorimo o svakodnevici, baterija od 4000 mAh garantuje da Galaxy S25 može da izdrži ceo dan bez traženja punjača. Ako ti ipak zatreba dopuna, superbrzo punjenje vraća telefon u život u rekordnom roku.

Galaxy promo

Galaxy S25 je idealan izbor za one koji žele više, ali ne veće. On je savršen spoj praktičnosti i moći, a takođe sa sobom nosi i sve što ti treba: tvoje poruke, uspomene, ideje, planove i snove. U doba kada kompaktnost postaje luksuz, Galaxy S25 pokazuje da stil i snaga mogu da idu ruku pod ruku – i to u veličini koja te neće opteretiti, već osloboditi.

Više informacija o ovom modelu Samsung telefona možete pronaći na linku: https://www.samsung.com/rs/smartphones/galaxy-s25/.