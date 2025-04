Intimno rok veče: Brajan Adams raspametio Beograd

U prepunoj MTS dvorani 27. aprila održan je koncert o kojem će se još dugo pričati. Sky Music

Kanadska rok ikona Brajan Adams nastupio je pred beogradskom publikom u okviru svoje svetske akustične turneje Bare Bones. U organizaciji SKYMUSIC-a, publika je imala priliku da prisustvuje večeri sirovih emocija, vrhunskog muzičkog izraza i potpuno neposrednog kontakta sa izvođačem koji ni posle decenija na sceni ne prestaje da oduševljava.

Adams je koncert otvorio nestandardno – na binu je stigao kroz publiku, s gitarom u ruci i osmehom koji je u trenu podigao celu salu na noge. Prvi akordi pesme Run to You uveli su publiku pravo u srce njegovog sveta, a zatim je usledio i srdačan pozdrav.

“Dobro veče”, rekao je na srpskom, a zatim na engleskom jeziku dodao: “Dobrodošli na Bare Bones turneju.”

Publika je od tog trenutka ostala na nogama – dva sata bez pauze, bez predaha, pevajući svaku pesmu u glas. Treću numeru večeri, It’s only love, posvetio je Tini Tarner, u emotivnom omažu koji je salu dirnuo do suza.

Usledili su hitovi koji su obeležili generacije: Please Forgive Me, Make Up Your Mind, Here I Am – svaki izveden u ogoljenoj, akustičnoj verziji, uz klavirsku pratnju i njegov moćni vokal koji zvuči jednako snažno kao nekada.

Kada su se začule prve note Summer of '69 – sve je kulminiralo. Publika u ekstazi, refreni horski, atmosfera nalik stadionu. Bio je to trenutak kad granica između bine i gledališta nestaje – svi zajedno, u pesmi, u emociji.

Brajan Adams je sinoć pokazao zašto je i dalje neprikosnoven. Harizma, sirova energija i direktan kontakt s publikom koji se ne uči – s tim se rađaš. A Beograd je, kao i uvek, odgovorio otvorenog srca i punim glasom.