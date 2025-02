U zagonetnoj avanturi u vozu, poznati glumci traže dragocenost u kapsulama Promo

Razigrani, ali napeti film vodi gledaoce na izmišljeni luksuzni voz, gde se odvija intrigantna misterija. Glamurozna naslednica, koju igra Kamil Kotin, prijavljuje misteriozni nestanak – ne svojih dijamanata ili bisera, već svojih dragocenih Nespresso kapsula za kafu. Srećom, Detektiv Džordž koga igra Džordž Kluni, je tu da to istraži, otkrivajući tragove i sumnjive likove koji ga na kraju vode do kuhinje voza. Kako se napetost povećava, pitanje koje se nameće svima je: ko stoji iza krađe? Da li bi to mogla biti glavni šefica kuhinje, koju igra Eva Longorija? Ili njena pomoćnica, koju igra Kim Go Eun?

Kroz razigrane preokrete, nova Nespresso reklama poziva publiku da zajedno sa detektivom Džordžom reši misteriju, spajajući humor, šarm i sofisticiranost – koji su već prepoznatljivi za Nespresso brend. Kampanja pruža primamljiv uvid u svet Nespresso kafe, gde vas svaka šoljica vodi na putovanje ispunjeno intrigom i nezaboravnim ukusom.



Ovako je Nespresso na zagonetan način započeo godinu sa globalnim ambasadorom brenda Džordžom Klunijem, koji se vraća na ekrane kao „Detektiv Džordž“, u TV reklami inspirisanoj misterijom. Kampanja ističe izuzetnu ponudu Nespresso kafa kao pravih dragocenosti nezaboravnog ukusa, prikazujući razigranu „ko je kriv“ priču o kafi u elegantnom ambijentu.

https://www.youtube.com/watch?v=HdHrTadQDH8

Kluni: Pokušale su da me prevare, ali…

- Snimanje s Nespressom je uvek sjajno iskustvo, a ova kampanja je bila neverovatno zabavna zbog scenarija i ekipe. Ovo je bio moj prvi put da radim s mojom dugogodišnjom prijateljicom Evom, koja je činila savršen kulinarski duo s Kim dok su pokušavale da me prevare. Obe su unele živahnu energiju na set i savršeno su sarađivale. Takođe, bilo je divno ponovo raditi s Kamil. Ona uvek donosi dozu sofisticiranosti, koja je savršena za ovu ulogu – rekao je Džordž Kluni.

Longorija: Lagano i komično

Eva Longorija kaže da su Nespresso kampanje su uvek bile kultne zbog odabira glumačke ekipe, pa je oduševljena što je sada deo porodice.

Eva Longorija kaže da su Nespresso kampanje su uvek bile kultne zbog odabira glumačke ekipe, pa je oduševljena što je sada deo porodice.

- Snimanje kampanje bilo je izuzetno zabavno iskustvo zbog laganog i komičnog scenarija, kao i sjajne atmosfere koju smo imali radeći zajedno. Poznajem Džordža dugo, ali ovo je bio naš prvi zajednički projekat i bilo je pravo zadovoljstvo biti na setu s njim, Kim i Kamil – rekla je Eva Longorija.

A komentarišući svoj povratak u Nespresso, Kamil Kotin je izjavila:

- Veliko mi je zadovoljstvo što ponovo sarađujem as Džordžom Klunijem i što sam deo ove nove Nespresso kampanje. Bilo je zaista zabavno raditi sa njim i sa dve izuzetno talentovane žene, na setu izgrađenom u kultnim Cinecittà studijima u Rimu. Sjajno sam se provela s celim timom.

- Osećam ogroman ponos što sam deo ove globalne kampanje. Rad sa tako divnom ekipom bio je apsolutno zadovoljstvo, a veoma smo se zabavili oživljavajući scenario. Pokušaj da prevarimo detektiva Džordža svakako je bio vrhunac! Smeh je ispunjavao naše vreme na setu i van njega. Saradnja s Nespressom je uvek zadovoljstvo, a ovo iskustvo je zaista bilo posebno - izjavila je Kim Go Eun.



Nespresso, nezaboravan ukus



Od kratkih preko dužih do hladnih kafa, Nespresso pruža ljubiteljima ovog napitka neuporediva iskustva u svakom trenutku. Bilo da koristite Original ili Vertuo sisteme, Nespresso kafe sadrže neka od najboljih Arabika i Robusta zrna, koja pružaju intenzivan, gladak i slojevit ukus, obezbeđujući superioran kvalitet kafe nezaboravnog ukusa.

Za više informacija o Nespresso, posetite www.Nespresso.rs