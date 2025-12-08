Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Nebo ima dva lica: Koje je tvoje? Upoznajte Amiline53 SKY Kolekciju!

Nebo ima dva lica: Koje je tvoje? Upoznajte Amiline53 SKY Kolekciju!

08/12/2025

Ništa nije slučajno, pa tako ni naš brend. Svaki detalj, svaki kroj i brojevi koje čuvamo u našem imenu imaju svoj smisao #53

Naš Amiline53 nastao je za one trenutke kada želite da se osećate ženstveno, graciozno i potpuno svoja. Naša odela prate liniju tela, naglašavaju prirodnu eleganciju i daju vam osećaj lakoće u svakom pokretu.

Predstavljamo Vam kolekciju SKY koja je rodjena iz čiste ljubavi, ideje i snage dve kume.

Naša kolekcija nastala je izmedju neba i zemlje, tamo gde ženska energija postaje stil.

Model Moon

Romantična, nežna i autentična. Flowy linije koje prate pokret, odelo koje diše za tobom. Za ženu koja se ne trudi da bude posebna, ona to već jeste.

Model Venus

Korporativna pepeljuga novog doba. Oštar stav, sigurna senzualnost i dizajn koji govori pre nego što ti progovoriš. Odelo za ženu koja zna šta hoće i ide po to-beskompromisno.

Nebo ima dva lica.

Koje je tvoje?

 

