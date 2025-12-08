Odmor iz snova na ostrvu Saadiyat: Rixos Premium Saadiyat Island nudi luksuz po vašoj meri

Zamislite sebe na belim peskovima Abu Dabija, dok se talasi Arapskog zaliva razbijaju tik uz vas, a u ruci vam je rashlađeni koktel. Sunce lagano klizi niz horizont, a vi ste potpuno opušteni, bez misli o svakodnevici. Ovo nije samo maštanje – ovo je realnost koju nudi Rixos Premium Saadiyat Island, luksuzno odmaralište koje hedonizam podiže na sasvim novi nivo.

Za vas smo posetili ovo predivno utočište, smešteno na ostrvu Saadiyat, gde prirodna lepota i savremeni luksuz stvaraju magičan balans. Ono što ovu destinaciju čini još dostupnijom jeste činjenica da sada iz Beograda postoje direktni letovi za Abu Dabi, što čitavo iskustvo čini jednostavnijim i komfornijim. A od 15. januara do oktobra 2025. godine, gosti mogu da iskoriste specijalnu ponudu i uživaju u popustu do 26% na najbolje dostupne cene – dovoljno je da rezervišete najmanje dve noći. Savršena prilika da sebi, partneru ili porodici priuštite putovanje koje se ne zaboravlja.

Kulinarstvo bez granica

Jedan od aduta Rixos Premium Saadiyat Island-a jeste njegova gastronomska ponuda. Restorani u okviru resorta vode vas na kulinarsko putovanje kroz ceo svet – od začinima bogate azijske kuhinje, preko mediteranskih specijaliteta, do turskih delikatesa posluženih sa osmehom. Svaki obrok je pažljivo osmišljeno iskustvo koje podseća da hrana može biti i umetnost i uživanje.

Wellness utočište za telo i dušu

Za mnoge, pravi odmor ne znači samo ležanje na plaži, već i aktivno punjenje energije. Ekskluzivni Rixos Sports Club nudi raznovrstan program: jogu u jutarnjem miru, dinamični CrossFit, Fly jogu za one koji žele nešto drugačije, biciklističke ture po ostrvu i čak zvučne terapije koje vraćaju balans telu i duhu.

Ako pak želite potpuni mir, zakoračite u Anjana Spa – najveći i najnagrađivaniji spa centar na ostrvu Saadiyat. Očekuju vas rituali inspirisani tradicijom turskog hamama, opuštanje u đakuziju, parnim i ledenim sobama, kao i tretmani obogaćeni marokanskim mirisima i tehnikama. Svaki trenutak ovde vodi ka resetovanju uma i regeneraciji tela, a ceo ambijent odiše spokojem i luksuzom.

Zabava za sve generacije

Plaža koja oduzima dah

Poseban dragulj resorta je Âme Beach Bar – ekskluzivno mesto na plaži gde vreme kao da staje. Prostrani ležajevi, beli pesak pod nogama, more koje se preliva u nijansama tirkizne i zalazak sunca koji boji nebo u zlatno i narandžasto – sve to uz pažljivo odabrane setove DJ-eva. To je savršeni recept za trenutke čistog hedonizma.

Zašto baš Rixos Premium Saadiyat Island?

Zato što je ovo destinacija koja kombinuje najbolje od oba sveta: luksuz i udobnost vrhunskog hotela sa toplinom i šarmom turskog gostoprimstva. Bilo da putujete kao par u potrazi za romantičnim begom, solo u misiji samootkrivanja ili kao porodica željna novih uspomena, ovde ćete pronaći ono što vam je potrebno – i više od toga.

Ovog leta priuštite sebi odmor koji će probuditi sva vaša čula. Jer luksuz nije samo u detaljima – on je u osećaju da ste baš tamo gde treba da budete.

Poznat kao hotelska grupacija koja podjednako brine o svim generacijama, Rixos nudi obilje sadržaja za decu i tinejdžere. Kids Club je vrhunski opremljen: tu je aqua park, privatna plaža sa veštačkim talasima, restoran prilagođen najmlađima, igraonica, kao i bogat dnevni program sa sportskim aktivnostima, umetničkim i kulinarskim radionicama. Svake večeri organizuje se i mini disko, kako bi deca tokom čitavog dana imala mnoštvo opcija za zabavu, dok roditelji mogu da uživaju u svom trenutku odmora.

Za rezervacije i više informacija kontaktirajte [email protected] ili posetite allinclusive-collection.com/en





