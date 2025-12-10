Džastin Teru (54), inače bivši muž Dženifer Anitson, postaje otac, piše magazin People. Džastinova 24 godina mlađa supruga Nikol Brajdon Blum (31) je u blagoslovenom stanju i sledeće godine postaće mama.
Pročitajte Džastin Teru progovorio o razvodu od Dženifer Aniston (video)
Par se venčao u martu i sa nestrpljenjem iščekuje dolazak na svet svog prvog deteta.
Na fotografijama koje je dobio TMZ, moglo se videti kako mladenci plešu i grle se na plaži. Džastin je nosio klasičan smoking sa krem sakoom, crnim pantalonama i crnom mašnom, dok je Nikol imala lepršavu belu haljinu sa otvorenim leđima.
Glasine o romansi para su prvobitno pokrenute u februaru 2023. godine kada su viđeni zajedno na Netfliksovom događaju. Zatim su nekoliko meseci kasnije, u avgustu , fotografisani kako se ljube tokom romantičnog sastanka. Par je kasnije debitovao na crvenom tepihu na zabavi dodele Oskara u okviru emisije „Veniti fer“ 2024. godine.
Časopis People je potom objavio njihovu veridbu u avgustu 2024. Bivši muž Dženifer Aniston zaprosio je Nikol u Italiji prstenom koji ima dijamant sa smaragdom od 14 karata i koji uključuje njegov i njen kamen rođenja.
Pročitajte još
Bivši muž Dženifer Aniston postaje otac! Džastin Teru potvrdio: Nikol je trudna!
Justin Theroux i njegova supruga Nicole Brydon Bloom očekuju svoje prvo zajedničko dete
10/12/2025Saznajte više
Nalazi nisu dobri: Vesna Zmijanac i dalje u bolnici
Vesna Zmijanac zadržana u bolnici
10/12/2025Saznajte više
Rekla je “da”: Verila se glumica Jana Bjelica, slavlje u Madridu
Verila se glumica Jana Bjelica
10/12/2025Saznajte više
Aplauzi i suze na premijeri filma o Dejanu Milojeviću u Americi, u prvom planu njegov sin Nikola
U Čikagu prikazan film o Dejanu Milojeviću “Brate”
10/12/2025Saznajte više
Mozes je već veliki momak! Sin Gvinet Paltrou prvi put sa mamom na crvenom tepihu
Sin Gvinet Paltrou sa mamom na crvenom tepihu
10/12/2025Saznajte više
Mlađi sin Emine Jahović ima 13 godina, na muziku ne pomišlja, ovde se pronašao
Mlađi sin Emine Jahović bavi se sportom
09/12/2025Saznajte više
Komentari (0)