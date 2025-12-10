Bivši muž Dženifer Aniston postaje otac! Džastin Teru potvrdio: Nikol je trudna!

Džastin Teru (54), inače bivši muž Dženifer Anitson, postaje otac, piše magazin People. Džastinova 24 godina mlađa supruga Nikol Brajdon Blum (31) je u blagoslovenom stanju i sledeće godine postaće mama.

Par se venčao u martu i sa nestrpljenjem iščekuje dolazak na svet svog prvog deteta. Photo by Phillip Faraone/Getty Images for Prime Video

Na fotografijama koje je dobio TMZ, moglo se videti kako mladenci plešu i grle se na plaži. Džastin je nosio klasičan smoking sa krem sakoom, crnim pantalonama i crnom mašnom, dok je Nikol imala lepršavu belu haljinu sa otvorenim leđima.

Glasine o romansi para su prvobitno pokrenute u februaru 2023. godine kada su viđeni zajedno na Netfliksovom događaju. Zatim su nekoliko meseci kasnije, u avgustu , fotografisani kako se ljube tokom romantičnog sastanka. Par je kasnije debitovao na crvenom tepihu na zabavi dodele Oskara u okviru emisije „Veniti fer“ 2024. godine.

Časopis People je potom objavio njihovu veridbu u avgustu 2024. Bivši muž Dženifer Aniston zaprosio je Nikol u Italiji prstenom koji ima dijamant sa smaragdom od 14 karata i koji uključuje njegov i njen kamen rođenja.





