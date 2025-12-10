Vesna Zmijanac pre pet dana primljena je u Urgentni centar zbog problema sa pritiskom i srcem i od tada je zbrinuta na koronarnom odeljenju.
Iako je očekivala da danas dobije otpusnu listu i ode kući na dalje lečenje i oporavak, to se ipak nije desilo.
Pročitajte Aplauzi i suze na premijeri filma o Dejanu Milojeviću u Americi, u prvom planu njegov sin Nikola
Kako navode izvori bliski pevačici, nalazi su loši i neophodno je da i dalje bude hospitalizovana.
Vesna Zmijanac se, kad joj je pozlilo, najpre se javila u jednu privatnu kliniku. Žalila se na opštu malaksalost i utrnulost leve ruke. Nakon pregleda je prebačena u Urgentni centar.
U prvoj izjavi koju je dala po prijemu u bolnicu poručila je:
- Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna.
Slične Vesti
Niko ne zna koliko su bliski: Ovaj poznati pevač ne odvaja se od bolesne Vesne Zmijanac, velika joj je podrška FOTO
Vesna Zmijanac juče je imala operaciju srca
10/03/2023Saznajte više
Vesna Zmijanac u lošem stanju: Najbliži se ne odvajaju od folk zvezde, čeka se odluka o operaciji
Zdravstveno stanje Vesne Zmijanac se pogoršalo
07/03/2023Saznajte više
Pročitajte još
Nalazi nisu dobri: Vesna Zmijanac i dalje u bolnici
Vesna Zmijanac zadržana u bolnici
10/12/2025Saznajte više
Rekla je “da”: Verila se glumica Jana Bjelica, slavlje u Madridu
Verila se glumica Jana Bjelica
10/12/2025Saznajte više
Aplauzi i suze na premijeri filma o Dejanu Milojeviću u Americi, u prvom planu njegov sin Nikola
U Čikagu prikazan film o Dejanu Milojeviću “Brate”
10/12/2025Saznajte više
Mozes je već veliki momak! Sin Gvinet Paltrou prvi put sa mamom na crvenom tepihu
Sin Gvinet Paltrou sa mamom na crvenom tepihu
10/12/2025Saznajte više
Mlađi sin Emine Jahović ima 13 godina, na muziku ne pomišlja, ovde se pronašao
Mlađi sin Emine Jahović bavi se sportom
09/12/2025Saznajte više
Pamela Anderson: Želim da promenim prezime i tako konačno pokažem ko sam
Pamela Anderson želi da promeni prezime, otkrila je i razlog
09/12/2025Saznajte više
Komentari (0)