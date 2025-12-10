Nalazi nisu dobri: Vesna Zmijanac i dalje u bolnici

Vesna Zmijanac pre pet dana primljena je u Urgentni centar zbog problema sa pritiskom i srcem i od tada je zbrinuta na koronarnom odeljenju. Mirko Tabašević

Iako je očekivala da danas dobije otpusnu listu i ode kući na dalje lečenje i oporavak, to se ipak nije desilo.

Kako navode izvori bliski pevačici, nalazi su loši i neophodno je da i dalje bude hospitalizovana.

Vesna Zmijanac se, kad joj je pozlilo, najpre se javila u jednu privatnu kliniku. Žalila se na opštu malaksalost i utrnulost leve ruke. Nakon pregleda je prebačena u Urgentni centar.

U prvoj izjavi koju je dala po prijemu u bolnicu poručila je:

- Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna.





