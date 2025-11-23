Salonac po meri moderne porodice: U srcu Beograda žive Luka i Nina Raco, umesto terase - dvorište

Budući da je jedan od naših najangažovanijih mladih glumaca, većinu vremena on provodi radno, van doma koji je početkom godine renovirao i udesio baš po svojoj želji i meri,međutim stan Luke Raca mesto je na koje se nakon svakog napornog dana vraća i gde glumac uživa u svakom trenutku.

Poslednjih dve godine tu je bila i njegova devojka, od juče supruga Nina Mrđa koja je uvela neke sitne promene u klasičnu mušku nekretninu, pa su tu svili porodično gnezdo - njihov omiljeni beg od obaveza, problema i svega što se dešava na svakodnevnom nivou. Instagram

Iako smeštena u srcu Beograda, zgrada u kojoj se Lukin stan nalazi ima i prelepo uređeno dvorište ušuškano u zelenilo i sakriveno od znatiželjnih pogleda, pa se glumac ne libi da se, kada mu to obaveze dozvole, opusti i uživa na svežem vazduhu.

U unutrašnjosti dominiraju pastelne boje koje posebnu toplinu daju njegovom kutku, a tu je mnoštvo umetnina i slika na zidovima i sve je pod konac sređeno, čisto i uredno. Instagram Instagram

Putem Instagrama" imali smo prilike da se uverimo da je stan Luke Raca opremljen najsavremenijom tehnikom i kvalitetnim komadima nameštaja, a glumcu je, reklo bi se, omiljeni deo udobna garnitura, smeštena naspram velikog televizijskog ekrana.

Lukin omiljeni komad nameštaja je udobna siva garnitura, smeštena naspram velikog televizijskog ekrana, a rado boravi i u moderno opremljenoj kuhinji.

U dnevnom boravku centralno mesto zauzimaju stilizovane stolice i mali okrugao sto, kao i police na kojima su brojne knjige. Iako živi u centru grada, Luka Raco ima sreću da njegovoj zgradi pripada i dvorište, pa kad god mu vremenske prilike dozvole, iznese laptop i uživa na ležaljci okruženoj zelenilom. Instagram Instagram

Kao veliki ljubitelj sporta, posebno fudbala, upravo na ovom mestu on se najčešće relaksira uz sportski program, a iako rado boravi i u modernoj kuhinji, kako kaže, ne koristi je za komlikovane kulinarske specijalitete već isključivo za pripremu laganih obroka. Instagram Instagram

Budući da je ovo njegova prva nekretnina koju je sebi uspeo da obezbedi zahvaljujući napornom radu i trudu, ne čudi činjenica što je o svakom detalju vodio računa i sebi napravio pravi kutak iz snova.

