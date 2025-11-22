Oženio se Luka Raco, Nina u venčanici kakvu do sada niste videli FOTO

Oženio se Luka Raco - vest je koja je ulepšala ovaj tmuran, hladan i kišovit novembarski dan! Mladi glumac izgovorio je sudbonosno „da“ svojoj dugogodišnjoj partnerki, koleginici Nini Mrđi.

Fotografije i snimci preplavili su društvene mreže, međutim kako prenose domaći mediji venčanje je organizovano samo za najbliži krug porodice, kolega i prijatelja. Instagram

Mladenci su vidno raspoloženi, presrećni i emotivni, a na pomenutim video-zapisima mogli smo da vidimo erupciju emocija, strastvenih zagrljaja i nežnih poljubaca kada je mladoženja stigao po nevestu u njen dom, dok oko njih vlada pravo slavlje i jasno je da je atmosfera bila razdragana i puna euforije.

Popularni dramski umetnik odabrao je tamno odelo, jednostavno, ali savršeno krojeno, koje je naglasilo njegov klasičan stil i prepoznatljivu odmerenost. Uz širok osmeh koji nije skidao sa lica, odavao je utisak mladoženje koji uživa u svakom trenutku.

Ipak, mlada je bila ta koja je privukla najviše pažnje. U uskoj beloj venčanici otkrivenih leđa, izgledala je istovremeno moderno, romantično i potpuno svoja. Poseban pečat njenom izgledu dali su upečatljivi bordo detalji - od voluminoznog ukrasa u kosi do nežnih nijansi na tkanini koje su savršeno pratile pokret. Instagram

Upravo ovi detalji činili su venčanicu jedinstvenom, neobičnom i hrabrom, a mladinu pojavu nezaboravnom. Mladenci su se ljubili dok su gosti u pozadini pevali pesmu "Princeza", stvarajući kadar vredan filma što je i osvanulo na društvenim mrežama.

Od danas i zvanični supružnici upoznali su se na setu serije "Igra sudbine", a njihov odnos je od samog početka bio spoj ljubavi, razumevanja i zajedničke strasti prema poslu. U emotivnoj vezi su više od dve i po godine, te je brak bio logičan sled lepih događaja u njihovim životima.

- Ako ima ljubavi, ne može doći do prezasićenja - govorio je Luka ranije, a današnji dan je najbolji dokaz za to.





