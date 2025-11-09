100 kvadrata čiste sreće: Zavirite u dom Nikoline i Saše Kapora, sve je spremno za bebin dolazak

Par koji važi za jedan od omiljih na estradnoj sceni, Nikolina Kovač i Saša Kapor dugo su sanjali o svom gnezdu. O prostoru koji će mirisati na kafu, a večerima bi se tu okupljali članovi porodice.
Dom Nikoline Kovač i Saše Kapora danas ima dušu, a njegovu gradnju započeli su prvo u svojim mislima, dok sada uživaju sa decom Nikolajem i Nikoletom i čekaju da im se priključi još jedan mališan kroz nekoliko meseci pošto je popularna pevačica pre nekoliko dana otkrila da je u blagoslovenom stanju.
Godinama su živeli kao podstanari, selili se i tražili "ono nešto", mir, sigurnost i toplinu. Kada su prvi put kročili u stan na Voždovcu, iako je bio tek u izgradnji, znali su da je to mesto gde će njihova porodica pustiti korenje.
Skoro sto kvadrata sređenih po njihovoj meri, daleko od gradske vreve, dovoljno blizu svega što vole. Dom Nikoline Kovač i Saše Kopora je prostor koji ne nameće luksuz, već ga nenametljivo nudi, kroz mobilijar, sitnice, detalje i mirise porodičnog skupa za stolom. A sve obojeno dečjom grajom.
Dnevna soba je srce doma, sa velikim kaminom i pijaninom za kojim sada sviraju i Nikolaj i mala Nikoleta. Svako dete ima svoj kutak, uređen baš po njihovim željama, dok je Nikolina sebi stvorila svoj raj, šminkernicu i garderober iz snova, sa pažljivo biranim komadima iz inostranstva.
Pročitajte Oglasila se trudna Nikolina Kovač, presrećno otkrila pol bebe
Ovaj stan je za porodicu Nikoline i Saše više od adrese, to je zbir svih zajedničkih odluka, uspomena i osmeha. Mesto okupljanja za porodicu i prijatelje, gde su gosti uvek dobrodošli, ali se o intimi brižljivo vodi računa da ostane netaknuta.
Dom Nikoline Kovač i Saše Kapora je prostor u koji su preneli svoj život, i čini se da njhova tiha, autentična oaza jeste baš ovde.
Slične Vesti
Dosta je bilo života pod kirijom! Ovako izgleda porodični dom Nikoline i Saše Kapora, ostvarili su svoj san
Dom Nikoline Kovač i Saše Kapora danas ima dušu
20/05/2025Saznajte više
Dugo su maštali o svom domu, Saša i Nikolina danas žive snove u ovom luksuzu FOTO
Dom Saše Kapora i Nikoline Kovač uređen je po meri njihovih mališana
29/10/2024Saznajte više
Pročitajte još
Obična, a savršena: U kuhinji Lepe Brene pravi se najbolja keks torta, imamo i recept
Recept Lepe Brene za keks tortu
09/11/2025Saznajte više
Nova adresa stanovanja puna ljubavi: Ovo je porodični dom Đokovića u Atini
Novak i Jelena Đoković u Atini žive u novoj vili
07/11/2025Saznajte više
PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG
Gala zabava posvećena prirodi i jedinstvenom ukusu Gorkog Lista
07/11/2025Saznajte više
“AFTER АФТЕР” - predstava koja poništava tabu o muškom mentalnom zdravlju
Predstava After After
05/11/2025Saznajte više
Živim svoj život: prvi Lisca Woman Summit inspirisao žene da budu autentične
Prvi Lisca Woman Summit inspirisao žene da budu autentične
05/11/2025Saznajte više
Dobri duh nekog drugog Beograda: Zavirite u prelepi salonski stan Milomira Marića i Vesne Radusinović
Dom Milomira Marića i Vesne Radusinović uređen je sa puno ljubavi
04/11/2025Saznajte više
Komentari (0)