100 kvadrata čiste sreće: Zavirite u dom Nikoline i Saše Kapora, sve je spremno za bebin dolazak

Autor: | 09/11/2025

Par koji važi za jedan od omiljih na estradnoj sceni, Nikolina Kovač i Saša Kapor dugo su sanjali o svom gnezdu. O prostoru koji će mirisati na kafu, a večerima bi se tu okupljali članovi porodice

Dom Nikoline Kovač i Saše Kapora danas ima dušu, a njegovu gradnju započeli su prvo u svojim mislima, dok sada uživaju sa decom Nikolajem i Nikoletom i čekaju da im se priključi još jedan mališan kroz nekoliko meseci pošto je popularna pevačica pre nekoliko dana otkrila da je u blagoslovenom stanju.

Godinama su živeli kao podstanari, selili se i tražili "ono nešto", mir, sigurnost i toplinu. Kada su prvi put kročili u stan na Voždovcu, iako je bio tek u izgradnji, znali su da je to mesto gde će njihova porodica pustiti korenje.

Skoro sto kvadrata sređenih po njihovoj meri, daleko od gradske vreve, dovoljno blizu svega što vole. Dom Nikoline Kovač i Saše Kopora je prostor koji ne nameće luksuz, već ga nenametljivo nudi, kroz mobilijar, sitnice, detalje i mirise porodičnog skupa za stolom. A sve obojeno dečjom grajom.

Dnevna soba je srce doma, sa velikim kaminom i pijaninom za kojim sada sviraju i Nikolaj i mala Nikoleta. Svako dete ima svoj kutak, uređen baš po njihovim željama, dok je Nikolina sebi stvorila svoj raj, šminkernicu i garderober iz snova, sa pažljivo biranim komadima iz inostranstva.

Ovaj stan je za porodicu Nikoline i Saše više od adrese, to je zbir svih zajedničkih odluka, uspomena i osmeha. Mesto okupljanja za porodicu i prijatelje, gde su gosti uvek dobrodošli, ali se o intimi brižljivo vodi računa da ostane netaknuta.

Dom Nikoline Kovač i Saše Kapora je prostor u koji su preneli svoj život, i čini se da njhova tiha, autentična oaza jeste baš ovde.

