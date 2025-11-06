Nikolina Kovač i Saša Kapor treći put će se ostvariti u ulozi roditelja. Pevači je na svom profilu na Instagramu obavestila javnost da čeka treće dete sa suprugom, sa kojim već ima ćerkicu i sina.

"U nebo pogledaj, sunce sija jače nego ikada, jedno srce kuca za sve nas, ljubav je naša pobeda. Zajedno kroz vetrove, oluje, mećave, nova radost dolazi, svetlo iznad svetlosti… Katkad imaš neke druge želje, planove, Bog zna šta ti je potrebno, šta je najbolje za tebe, zato prepusti se… Ljubav je naša zakletva, smisao, potreba, jedni drugima mi smo sve, raduj se, samo raduj se!", napisala je ona, a potom otkrila i pol bebe.

Nikolina Kapor na svet će doneti još jednog dečaka, pa će tako u njihovoj porodici sada biti 3:2 u korist jačeg pola.

