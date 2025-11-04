Dobri duh nekog drugog Beograda: Zavirite u prelepi salonski stan Milomira Marića i Vesne Radusinović

Dom Milomira Marića i Vesne Radusinović uređen je sa puno ljubavi

Čak i ako u startu nemaju slične afinitete, supružnici posle četvrt veka zajedničkog života neminovno poprime navike jedno od drugog, a svako ko uđe u njihov dom još „s vrata“ može da zaključi mnogo toga o porodici koja tu stanuje. Tako je, čini se, i u slučaju Vesne Radusinović i Milomira Marića, koji su se skućili u salonskom stanu u blizini Botaničke bašte. Luka Šarac

Istina, nedaleko odatle nalazi se i Marićev „momački“ stan, u kome se „baškari“ biblioteka koja broji na hiljade naslova, pa je emotivnom paru Marić‒Radusinović neuporedivo komfornije na drugom mestu.

Ko vodi glavnu reč u uređenju enterijera lako se može zaključiti po tome što je životni prostor ispunjen brojnim zanimljivim detaljima, a na sve strane raspoređene su vaze sa buketima svežeg cveća. Instagram

Osim toga, u vreme novogodišnjih i božićnih praznika, kao i porodičnih slavlja, Vesna Radusinović ima običaj da na svom Instagram profilu objavi fotografije koje svedoče da ne samo što uživa u dekoraciji već za nju ima i „dobro oko“. Instagram

Centralno mesto u stanu opremljenom klasičnim stilskim nameštajem zauzima slika Koste Bunuševca, na kojoj su Vesna i njen sin Vedran iz dečačkih dana.

Imajući u vidu da su Vesna i Milomir ostvarili karijere u svetu novinarstva, odnosno književnosti, ne iznenađuje što se na svakom koraku nalaze knjige, kojih ima toliko da ne mogu sve da nađu svoje mesto na postojećim policama. Instagram

Dobar ukus koji su pokazali u uređenju životnog prostora nije izostao ni prilikom izbora magazina koje kupuju, pa se tako među omiljenom literaturom nalaze i primerci HELLO! magazina.

Podsećanja radi, Milomir Marić posle 18 godina rada na Happy televiziji u četvrtak je pozdravio gledaoce pomenute televizije poslednji put jer je vreme za promene na poslovnom planu.

Gde će karijeru nastavljati, još uvek nije poznato, mnogo je spekulacija, a on još uvek ne želi da otkriva da li ćemo i u kom formatu da ga gledamo na malim ekranima. Čak se šuška da bi mogao da se kandiduje za mesto generalnog direktora RTS-a.

Bilo kako bilo, supruga mu je najveća podrška u svemu pa i u novim profesionalnim projektima. Instagram





