Dobri duh nekog drugog Beograda: Zavirite u prelepi salonski stan Milomira Marića i Vesne Radusinović

Dom Milomira Marića i Vesne Radusinović uređen je sa puno ljubavi
Čak i ako u startu nemaju slične afinitete, supružnici posle četvrt veka zajedničkog života neminovno poprime navike jedno od drugog, a svako ko uđe u njihov dom još „s vrata“ može da zaključi mnogo toga o porodici koja tu stanuje. Tako je, čini se, i u slučaju Vesne Radusinović i Milomira Marića, koji su se skućili u salonskom stanu u blizini Botaničke bašte.
Istina, nedaleko odatle nalazi se i Marićev „momački“ stan, u kome se „baškari“ biblioteka koja broji na hiljade naslova, pa je emotivnom paru Marić‒Radusinović neuporedivo komfornije na drugom mestu.
Ko vodi glavnu reč u uređenju enterijera lako se može zaključiti po tome što je životni prostor ispunjen brojnim zanimljivim detaljima, a na sve strane raspoređene su vaze sa buketima svežeg cveća.
Osim toga, u vreme novogodišnjih i božićnih praznika, kao i porodičnih slavlja, Vesna Radusinović ima običaj da na svom Instagram profilu objavi fotografije koje svedoče da ne samo što uživa u dekoraciji već za nju ima i „dobro oko“.
Centralno mesto u stanu opremljenom klasičnim stilskim nameštajem zauzima slika Koste Bunuševca, na kojoj su Vesna i njen sin Vedran iz dečačkih dana.
Imajući u vidu da su Vesna i Milomir ostvarili karijere u svetu novinarstva, odnosno književnosti, ne iznenađuje što se na svakom koraku nalaze knjige, kojih ima toliko da ne mogu sve da nađu svoje mesto na postojećim policama.
Dobar ukus koji su pokazali u uređenju životnog prostora nije izostao ni prilikom izbora magazina koje kupuju, pa se tako među omiljenom literaturom nalaze i primerci HELLO! magazina.
Podsećanja radi, Milomir Marić posle 18 godina rada na Happy televiziji u četvrtak je pozdravio gledaoce pomenute televizije poslednji put jer je vreme za promene na poslovnom planu.
Pročitajte Milomir Marić ima novi posao, evo gde izgleda uskoro počinje sa radom
Gde će karijeru nastavljati, još uvek nije poznato, mnogo je spekulacija, a on još uvek ne želi da otkriva da li ćemo i u kom formatu da ga gledamo na malim ekranima. Čak se šuška da bi mogao da se kandiduje za mesto generalnog direktora RTS-a.
Bilo kako bilo, supruga mu je najveća podrška u svemu pa i u novim profesionalnim projektima.
Slične Vesti
Dobri duh nekog drugog Beograda: Zavirite u prelepi salonski stan Vesne Radusinović i Milomira Marića FOTO
Dom Vesne Radusinović i Milomira Marića uređen je sa puno ljubavi
05/02/2023Saznajte više
Pročitajte još
Turizam i kulturno nasleđe Srbije kroz program integralnog razvoja – Sense of Serbia“ održan u Londonu uoči World Travel Market-a
Turizam i kulturno nasleđe Srbije
04/11/2025Saznajte više
PONOVO REDOVI ZA JAKOVA: Beograd u znaku mlade muzičke zvezde čiji se koncerti u Sava Centru čekaju sa nestrpljenjem
Jakov Jozinović rasprodao i treći koncert u Sava Centru
03/11/2025Saznajte više
Pravi zimski slatkiš spreman za nekoliko minuta: Ovaj recept gosti Gorice Popović obožavaju, i vaši će
Recept Gorice Popović za zimski kolač
02/11/2025Saznajte više
Svaka domaćica joj zavidi: U kuhinji Tijane Dapčević kada se isprlja, ništa se ne vidi
Kuhinja Tijane Dapčević je veoma funkcionalna i praktična
31/10/2025Saznajte više
Strašno dobri popusti za Halloween u Fashion Company radnjama i online
Strašno dobri popusti za Halloween u Fashion Company radnjama i online
31/10/2025Saznajte više
Instagram, Zara, TikTok – šta opstaje u našim telefonima danas?
Koliko aplikacija ste instalirali ove godine? A koliko ih još uvek koristite?
30/10/2025Saznajte više
Komentari (0)