Zbog velikog interesovanja Emina Jahović zakazala drugi koncert u Sava Centru!

Na konferenciji za medije u Sava Centru juče je predstavljena regionalna turneja Emine Jahović - „Svitanje“, koja počinje koncertom u Beogradu 7. novembra 2025. godine. Nikola Babić

U razgovoru sa medijima, Emina je poručila:

- Ja sam oduvek imala taj osećaj, još od mog koncerta u Sava Centru 2009. godine, da želim da ljudi odu sa koncerta ispunjeni jakim emocijama, da ne znaju da li se smeju ili da plaču. Ovog puta sam više akcenat stavila na umetničku stranu, sa predivnim ljudima koji su deo ovog projekta. Želim da publika zaista oseti sve pesme – naročito moju omiljenu, "Svitanje", koja je nastala na jedan potpuno intuitivan, gotovo mističan način. Imam utisak da je ona samo sručena odozgo, a ja sam bila kanal kroz koji je prošla. Poruka koncerta i cele turneje je jednostavna, ali duboka – da posle kiše uvek dođe sunce.

Publiku očekuje koncert koji prevazilazi formu klasičnog muzičkog nastupa - „Svitanje“ će biti celovito umetničko iskustvo u kojem se muzika, scenska produkcija i emocija stapaju u jedinstvenu priču. Na projektu su radili reditelj Jug Radivojević, koji potpisuje scensku režiju koncerta, kreativni direktor Adem Grljević i Nikola Mijailović, zadužen za muzičku pripremu i aranžmane. Nikola Babić

Zbog ogromnog interesovanja publike i gotovo rasprodatih ulaznica za prvi koncert, danas je objavljeno da će Emina Jahović održati i drugi koncert - 18. novembra 2025. godine, takođe u Sava Centru.

Beograd će imati priliku da ovu priču doživi duplo snažnije – dva datuma, dve večeri, dva “svitanja”, poručuju organizatori. Publika će 7. i 18. novembra imati priliku da iskusi muzičko putovanje koje budi, inspiriše i vraća emociju tamo gde je najsnažnija - na scenu, pred publiku.

Turneja se realizuje u organizaciji agencije S MUSIC, sestrinske agencije regionalnog lidera u organizaciji koncerata Travel 4 Fun, i predstavlja jedinstven spoj muzike, emocije i vizuelnog identiteta.

Ulaznice su u prodaji putem Ticket Vision platforme – Tickets | Emina Jahović i na svim Ticket Vision blagajnama. Nikola Babić






