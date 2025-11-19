Bog voli hrabre: Još jedan spektakl Emine Jahović

Emina Jahovića održala je drugi koncert u “Sava” centru, od tri koliko je za sada u planu.
Nastup je započela pesmom “Uzalud se budim”, a zatim je nastavila da ređa najveće hitove. Kao i na prvom koncertu, gosti su joj bili Mirza Delibašić i Dženan Lončarević.
Pročitajte Beogradski stan Ane Ivanović ni nalik kući u Austriji - Dominira prirodni materijal, spoj komfora i minimalizma
- Bog voli hrabre – poručila je lepa pevačica koja se posle duže pauze vratila na scenu, a tri rasprodata koncerta više od reči govore da je se publika zaželela.
Emina Jahović, kao i obično, plenila je lepotom, a pažnju je privlačila i brižljivo odabranim odevnim kombinacijama.
U publici su bile i brojne kolege: Sergej Ćetković, Vlada “Magla bend”, Husa Alijević, Maja Berović...
Slične Vesti
Zbog velikog interesovanja Emina Jahović zakazala drugi koncert u Sava Centru!
Emina Jahović zakazala i drugi koncert u Sava Centru
16/10/2025Saznajte više
Pročitajte još
Čola skromno proslavlja Aranđelovdan: Slavski kolač, sveća i ikona porodičnog zaštitnika
Zdravko Čolić sa porodicom proslavlja Aranđelovdan
21/11/2025Saznajte više
Ja sam lepši, pametniji i skromniji: Nebojša Grnčarski za HELLO! priča o svom bratu blizancu
Nebojša Grnčarski ima brata blizanca
21/11/2025Saznajte više
Jelena Gavrilović otkriva pravu istinu o selidbi u inostranstvo i udaji na jesen
Jelena Gavrilović u ekskluzivnom intervjuu za magazin Gloria otkriva najnovije detalje iz svog privatnog, ali i poslovnog života
20/11/2025Saznajte više
Maja Mandžuka o prijateljstvu sa Dajanom Kiton: Moja sestra Maša sarađivala je sa njom, upoznale smo se, kako to obično biva...
Glumica Maja Mandžuka otkriva detalje poznanstva sa slavnom oskarovkom Dajanom Kiton, koja je preminula 11. oktobra u Kaliforniji, u 80. godini života
20/11/2025Saznajte više
Živojinovići spremaju krsnu slavu, kotlić nasred dvorišta, Viktor glavni domaćin, pokazao kako teku pripreme (foto)
Živojinovići spremaju slavu, kotlić nasred dvorišta
20/11/2025Saznajte više
Kako je nastala "Žikina dinastija"? Rialda je tada imala samo 14 godina, majka je umesto nje potpisala ugovor
Kako je zaista nastala Žikina dinastija?
20/11/2025Saznajte više
Komentari (0)