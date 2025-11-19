Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Bog voli hrabre: Još jedan spektakl Emine Jahović

Bog voli hrabre: Još jedan spektakl Emine Jahović

Autor: | 19/11/2025

Emina Jahovića održala je drugi koncert u “Sava” centru, od tri koliko je za sada u planu.

Nastup je započela pesmom “Uzalud se budim”, a zatim je nastavila da ređa najveće hitove. Kao i na prvom koncertu, gosti su joj bili Mirza Delibašić i Dženan Lončarević.

- Bog voli hrabre – poručila je lepa pevačica koja se posle duže pauze vratila na scenu, a tri rasprodata koncerta više od reči govore da je se publika zaželela.

Emina Jahović, kao i obično, plenila je lepotom, a pažnju je privlačila i brižljivo odabranim odevnim kombinacijama.

U publici su bile i brojne kolege: Sergej Ćetković, Vlada “Magla bend”, Husa Alijević, Maja Berović...

