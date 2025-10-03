Novo poglavlje razvoja kompleksa Airport City: Predstavljena nova poslovna kula ,,Tower 1”

U okviru kompleksa AFI Airport City Belgrade, predstavljena je nova poslovna kula ,,Tower 1”, prva poslovna zgrada u okviru nove celine Airport City-a, Business Avenue. Predstavljanju su prisustvovali brojni predstavnici medija.

,,Tower 1 je osmišljen kako bi doprineo jačanju poslovne zajednice u prestonici, nudeći moderne, fleksibilne i funkcionalne prostore za kompanije različitih delatnosti. ,,Tower 1“ nije samo klasičan poslovni prostor, ova zgrada postaje mesto gde će timovi rasti, sarađivati, razvijati nove ideje. Dizajnirana je tako da inspiriše, sa prijatnim zajedničkim prostorima, terasama i uređenim spoljnim površinama, koje omogućavaju produktivan rad, ali i neformalna druženja i susrete“, izjavio je CEO kompanije AFI Serbia, gospodin Adir El Al. Predrag Mirić

Poslovna kula, Tower 1, prva je od tri poslovne zgrade u novoj celini Business Avenue u kompleksu AFI Airport City. Smeštena uz ulicu Omladinskih brigada, kula se prostire na 15 spratova i poseduje dve podzemne etaže sa garažom kapaciteta 339 parking mesta namenjenih zakupcima. Kao i u svim poslovnim objektima koje razvija AFI, zakupcima je omogućeno da spratne površine u potpunosti prilagode sopstvenim poslovnim potrebama, uz visok nivo fleksibilnosti. ,,Tower 1“ raspolaže sa ukupno osam liftova, od kojih dva direktno povezuju garažu sa lobijem zgrade. Posebnu pogodnost predstavljaju i terase koje se nalaze na svakom spratu i koje su na raspolaganju korisnicima objekta, nudeći dodatni prostor za odmor, neformalne sastanke i inspirativno radno okruženje.

,,Verujemo da smo napravili odličan teren za buduće mesto okupljanja i razmenu iskustava, mesto koje će nastaviti da jača poslovnu zajednicu, ali i koje će doprineti razvoju energije inovativnosti koju Airport City Belgrade već dugi niz godina neguje”, konstatovao je gospodin Adir El Al.

Zakupcima će biti dostupni brojni prateći sadržaji koje nudi kompleks Airport City Belgrade, najveći poslovni park u regionu. Pored profesionalnog održavanja zgrade i usluga obezbeđenja 24/7, spoljne površine oplemenjene su pažljivo uređenim zelenilom, cvećem i biljkama, čime se stvara prijatno okruženje. Kontrola parkinga dodatno je unapređena sistemom automatskog očitavanja registarskih tablica, što obezbeđuje visok nivo sigurnosti i jednostavnost korišćenja. Privatna Arhiva kompanije

Pored završene prve poslovne kule „Tower 1“, u okviru Business Avenue-a intenzivno napreduje izgradnja i druge dve poslovne kule. U jednoj od njih biće smešten prestižni AC Hotel by Marriott koji će zauzimati prvih šest spratova objekta i raspolagati sa 209 moderno opremljenih soba. Hotel sa sobom donosi i brojne dodatne sadržaje, uključujući konferencijske sale, restoran, bar i multifunkcionalnu salu za različite namene, dok će gostima hotela na raspolaganju biti i fitnes centar. Od sedmog do petnaestog sprata predviđeni su savremeni kancelarijski prostori za izdavanje, čime će Business Avenue dobiti jedinstvenu kombinaciju hotelskog i poslovnog koncepta. Planiran završetak izgradnje treće, mešovite, kule je kraj 2026. godine.

Najveći poslovni kompleks u prestonici, AFI Airport City, nastavlja da se razvija i unapređuje, potvrđujući svoju ulogu centralnog poslovnog čvorišta Beograda i regije. U narednom periodu planirani su novi sadržaji i projekti koji će dodatno osnažiti poziciju kompleksa kao modernog i dinamičnog poslovnog centra. Predrag Mirić

Investitor i tvorac čitavog projekta, kompanija AFI, već više od dve decenije posluje na našim prostorima i sinonim je za kvalitet i pouzdanost. Deo portfolija ove kompanije je i inovativni poslovni prostor AFI City Zmaj, zatim Business Garden, poslovna oaza u srcu prestonice, kao i jedan od simbola Beograda, impozantni stambeno-poslovni kompleks Skyline Belgrade. Sa više od 300.000 kvadratnih metara u svom portfoliju, AFI se na tržištu pozicionirao kao lider, čije projekte prati stručnost, posvećenost i jasna vizija.









