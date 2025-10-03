Vesna Zmijanac upisala kurs feng šuija i renovirala stan, rušila zidove i uredila ga po drevnim kineskim pravilima

Stan Vesne Zmijanac nalazi se u jednoj od najprometnijih beogradskih ulica, a opet baš to mesto je njeno utočište mira i harmonije.
Reč je o nekretnini koji, po pisanju tabloida, ima više od 200 kvadrata, četiri spavaće sobe, dva kupatila, raskošnu kuhinju i dnevni boravak s trpezarijom, uređen po principu open koncepta.
Nedugo pošto se njena mezimica Nikolija po drugi put ostvarila u ulozi majke, Vesna kao svaka dobra mama i tašta odlučila je da ćerki i zetu učini uslugu i sa njima zameni stanove. Stan koji se vodi na Nikoliju upola je manji i nalazi se u Kneza Miloša, a sada je pripao pevačici dok se bračni par sa ćerkama Reom i Hanom preselio u njen daleko veći.
Sav nameštaj je izbacila i kupila novi. Ugradni regal smešten je u predsoblju koje vodi direktno u kuhinju koja je formirana u G s mini-ostrvom u sredini. Sve je na dugme, tu je diskretni aspirator, barske stolice, a nasuprot kuhinji nalazi se prolaz koji vodi do kupatila i spavaće sobe.
Sa desne strane trpezarijski je sto sa šest stolica i prelep trosed roze boje nasuprot kojem je okačen veliki LCD televizor. Odmah pored njega nalaze se vrata od balkona odakle se prostire nestvaran pogled na ostatak grada.
A upravo sada smo saznali da je stan Vesne Zmijanac do najsitnijih detalja uređen po feng šui metodi. Naime, pevačica nije žalila novca i angažovala je ekipu profesionalaca kako bi joj do detalja opremili stan po feng šui metodi.
Uređenje stana, ali i privlačenje novca prema feng šuiju popularno je i na našim prostorima, a jedna od prvih pevačica na domaćoj estradi koja se striktno drži pravila ove drevne kineske discipline je Vesna Zmijanac.
- Vesna već godinama izučava feng šui, stan joj jeste opremljen po drevnoj kinsekoj disciplini, kao i kuća na Kosmaju. Međutim, ima nekih stvari koje joj se u stanu ne poklapaju, jako je teško do detalja sve uskladiti kako bi protok energije bio dobar. Vesna je rešila da, iako se i sama dosta razume, unajmi profesionalce koji će joj pomoći sa rasporedom svih predmeta u stanu. To je jako skupo, takve usluge ne može svako sebi da priušti - kaže izvor blizak pevačici za Informer i dodaje:
- Ko god od Vesninih prijatelja kupi kuću ili stan prvo nju zove da se posavetuje gde šta da stavi, ona uživa u tome. Svojevremeno je išla i na razne seminare, ali sada nema više kada time da se bavi. Ona radi punom parom, kao da je u zenitu slave, čak je ni problemi sa zdravljem ne sprečavaju da uveseljava publiku.
Vesna je svojevremeno rušila i zidove u stanu na Voždovcu, po savetu prijateljice koja se bavi feng šuijem. Pevačica ne krije da ima i specijalnu metodu privlačenja novca, pa u novčaniku nosi nekoliko kineskih novčića koji su uvezani crvenim koncem.
Vesna je svoj stan na Vračaru ostavila ćerki Nikoliji Jovanović i zetu Relji Popoviću.Vesna je i taj stan kompletno srušila i sve preuredila po feng šui metodi. Njoj je bilo važno da njene unuke žive u udobnom i bezbednom domu.
I planinsku kuću na Bukulji gde provodi većinu slobodnog vremena i gde najviše voli da boravi takođe je uredila po drevnoj kineskoj metodi kojoj izuzetno veruje.
