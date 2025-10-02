Huawei Watch GT 6 serija: Nenadmašna baterija i napredne sportske funkcije

Kompanija Huawei predstavila je najnoviju Huawei Watch GT 6 seriju vođenu „Ride the wind“ filozofijom, dizajniranu da pruži osećaj slobode i lakoće svima koji teže zdravijem načinu života i avanturama na otvorenom. Oslanjajući se na prepoznatljivu kombinaciju vrhunskog stila i funkcionalnosti Huawei Watch GT serije, novi pametni sat nudi impresivnu izdržljivost baterije do 21 dan i izuzetno precizan GPS, što ga čini idealnim za svakodnevno nošenje, kao i različite sportske izazove. Huawei

Najsavremenija tehnologija za dugotrajan rad baterije

Huawei Watch GT 6 serija dolazi sa naprednom baterijom specijalnog dizajna, koja nudi čak 65 odsto veći kapacitet u odnosu na prethodni model. Zahvaljujući ovom unapređenju, Huawei Watch GT 6 Pro i Huawei Watch GT 6 od 46 mm pružaju do 21 dan korišćenja pri umerenoj upotrebi, dok elegantna verzija od 41 mm traje do 14 dana u uobičajenim uslovima. Bilo da ga nosite svakodnevno ili na dužim putovanjima, ovaj sat garantuje pouzdanost bez brige o pražnjenju baterije.

Precizno pozicioniranje

Nova serija pametnih satova donosi unapređeni Sunflower sistem pozicioniranja. Za aktivnosti poput trčanja u prirodi, vožnje bicikla ili planinarenja, precizni GPS podaci ključni su ne samo za mapiranje rute i efikasnost treninga, već i za bezbednost, osiguravajući da ostanete na pravom putu čak i u zabačenim područjima. Tačan GPS omogućava pouzdane metrike performansi, poput tempa, pređene distance i nadmorske visine, što je neophodno za optimizaciju treninga i praćenje napretka. Bilo da se krećete gradskim ulicama ili istražujete prirodu, ovaj sat garantuje precizno praćenje vaših ruta i podataka o treningu. Huawei

Neprevaziđena estetika

Huawei Watch GT 6 Pro donosi elegantan podignuti okvir i ekran koji je 5,5 odsto veći od prethodnika, pružajući impresivnije i živopisnije iskustvo. Osvetljenost ekrana unapređena je u celoj seriji, uz maksimalnu jačinu od 3000 nita, što osigurava kristalno jasnu vidljivost čak i na direktnoj sunčevoj svetlosti. Izrađen od vrhunskih materijala poput safirnog stakla, titanijumske legure avio-kvaliteta i nanokristalne keramike, ovaj sat spaja izdržljivost sa sofisticiranim izgledom. Dostupan je sa tri opcije narukvice – smeđom tkanom, elegantnom srebrnim i izdržljivom crnom fluoroelastomernom – što omogućava prilagođavanje za poslovne prilike, putovanja i sportske aktivnosti, uz očuvanje premijum izgleda i kvaliteta.

Huawei osnažuje globalne dizajnere da oblikuju budućnost nosive tehnologije

Huawei, sa 20,2% globalnog tržišnog učešća u kategoriji nosivih uređaja i više od 440 miliona korisnika, lansirao je inicijativu koja povezuje dizajnere širom sveta kroz kreiranje preko 100.000 premium brojčanika za Huawei Watch Face Store, angažujući 17,5 miliona aktivnih korisnika mesečno. U okviru nove serije Huawei Watch GT 6 i Watch Faces VIP paketa, dizajnerima se otvara prilika da plasiraju svoje radove globalno, unaprede vidljivost i otvore nove izvore prihoda, dok korisnici dobijaju bogatu ponudu novih, personalizovanih brojčanika, uključujući i sportski inspirisane kreacije razvijene povodom Varšavskog maratona. Ova platforma spaja tehnologiju i umetnost, podstiče inovacije i gradi zajednicu koja oblikuje budućnost nosive tehnologije. Huawei

Četiri napredna fitnes režima

Huawei Watch GT 6 serija premijerno uvodi Cycling Virtual Power funkciju, omogućavajući precizno i naučno zasnovano merenje intenziteta vožnje. Ova inovacija je rezultat višegodišnjih istraživanja, hiljada simulacija i testiranja u specijalizovanim laboratorijama. Zahvaljujući tome, sat gotovo jednako precizno meri snagu kao i profesionalni merači, pa biciklisti mogu u realnom vremenu da prate svoje performanse i precizno prilagođavaju trening.

Uz ovu novinu, unapređene su i funkcije za trčanje u prirodi, skijanje i golf, čime korisnici dobijaju još profesionalnije iskustvo vežbanja na otvorenom. Huawei

Intuitivno praćenje zdravlja

Huawei Watch GT 6 serija pokreće novi TruSense sistem, podižući brigu o zdravlju na viši nivo. Zahvaljujući višedimenzionalnom praćenju, sat donosi detaljne uvide i sveobuhvatnu analitiku, pružajući podršku kako danju, tako i noću.

Osim toga, sat pruža precizne uvide u vaše fizičko i emocionalno stanje, nudeći prilagođene funkcije za upravljanje i poboljšanje zdravlja kada je to potrebno. Kako bi odgovorila na različite izazove, Huawei Watch GT 6 serija donosi potpuno unapređenu funkciju Health Insights, koja objedinjuje podatke o navikama, snu, kretanju i raspoloženju i transformiše ih u jasne i intuitivne uvide. Kroz pregledne izveštaje i personalizovane podsetnike, korisnici dobijaju smernice koje ih inspirišu da uvode male, ali značajne promene u svakodnevicu i pomažu im da razviju održive navike koje doprinose boljem osećaju tokom dana.

Cena i dostupnost

Nova Huawei Watch GT 6 serija stigla je u Srbiju i dostupna je za kupovinu kod ovlašćenih partnera i operatora, po cenama od 32.999 do 64.999 RSD. Svi kupci koji do 30. oktobra 2025. nabave Huawei Watch GT 6 seriju i povežu je sa Huawei Health aplikacijom dobijaju 50 odsto popusta na mesečni i godišnji Watch Faces VIP paket, uz uštedu i do 35 evra.

Pored toga, uz Huawei Watch GT 6 svi kupci dobijaju Huawei FreeBuds SE 3 ako se registruju na huaweipokloni.rs, a uređaji dolaze uz 3 godine garancije i 3 meseca besplatnog korišćenja Huawei Health+ aplikacije kao dodatnom pogonošću.

