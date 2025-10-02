Mina i Ognjen dali 100.000 evra na renoviranje stana, kupatilo celo u staklu, ulazi se na poseban način

Kupatilo Ognjena Amidžića kao iz holivudskih filmova
Dom Ognjena i Mine Amidžić nalazi se na već dobro poznatoj lokaciji na donjem Dorćolu, gde je popularni voditelj živeo i sa bivšom suprugom Danijelom Dimitrovskom.
Ipak, kada je njegova sadašnja žena ostala u blagoslovenom stanju, poželeli su da od poda do plafona renoviraju penthaus pa su tako nekoliko meseci proveli u Beogradu na vodi u iznajmljenom stanu.
Nedavno su sve stvari spakovali i vratili se u porodičnu oazu mira i sreće, u proširenom sastavu sa sinom Perunom koji je juče napunio šest meseci.
Kako su domaći mediji spekulisali, voditeljski par je za renoviranje izdvojio čitavo bogatstvo u iznosu od čak 100.000 evra a tek nedavno smo imali prilike da „zavirimo” u njihov kutak.
Odlučili su se za boje iz nežne palete, a ambijent odiše svetlijim tonovima.
Dnevna soba može da se pohvali modernim enterijerom, skoro pa futurističkim dizajnom. Na jednom od zidova je udubljenje sa svetlosnim efektima po ivicama, a na njemu – veliki televizor.
Pod je od svetlog drveta, a nameštaj udoban, u svetlosivoj nijansi. Tu je i sto, za koji bi se reklo da je izrađen iz jednog komada kamena.
Ako je verovati dekorativnim elementima, reklo bi se da su Ognjen i njegova supruga poštovaoci savremene umetnosti.
Ali ipak nije to sve - dom Ognjena i Mine Amidžića ima nešto što retko koja kuća ili stan u Srbiji imaju. Sada se verovatno pitate o čemu je reč?
Nećemo vas dugo držati u neizvesnosti. Voditeljka je podelila fotografiju na Instagramu iz bračnog kreveta a pogled se ne pruža na ceo Beograd, već na kupatilo od mermera.
Da, dobro ste pročitali. Amidžići su se odlučili da im kupatilo u koje ulaze isključivo iz spavaće sobe bude celo od stakla, a kako nemaju ni tuš kabinu već ogromnu kadu, sve se vidi.
Baš kao u holivudskim filmovima, oni su to pretočili u delo, kako se vama sviđa kupatilo Ognjena Amidžića u tek renoviranom domu?
Ovo je breaking news. Nacija je na nogama. Svako ko bude želeo Amidžići će rado dozvoliti jedno besplatno tuširanje ili kompletno kupanje. Prevoz besplatan. Dan proveden u Beogradu na račun Amidžića, takođe, o trošku Amidžića. Akcija.
Ljudi rade 500 sati dnevno,dobro zaradjuju....moze im se,a koga to interesuje u Srbiji?!
Dete neka je živo i zdravo 🍀, ostalo ne bih komentarisala. 😏