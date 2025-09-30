Opera & Theatre Madlenianum - Bogatstvo repertoara za novu sezonu

Opera & Theatre Madlenianum donosi raskošan program koji spaja operu, balet, dramu, komediju i koncerte, nudeći publici nezaboravne umetničke doživljaje.
Baletski diptiH Carmen Suite & Bolero oživljava na pozornici strast muzike svetskih klasika Ščedrina i Ravela, dok dramska predstava Nana, rađena po romanu Emila Zole, donosi snažnu priču o jednoj glumici, njenim ljubavima i iskušenjima. Publika će uživati i u raskošnoj dramatizaciji romana Džejn Ostin Gordost i predrasude, koja kroz engleski humor i sjajne songove svakako otvara i pitanja večnih ljudskih vrednosti.
Na repertoaru za decu nalaze se bajkovita opera Mačak u čizmama, koja uvek budi radost i smeh, kao i opera Tri praseta, koja na duhovit i poučan način približava najmlađima magiju pozorišta.
Poseban dragulj programa je gala koncert Beč pozdravlja Beograd – Vienna Greets Belgrade u izvođenju ansambla Johan Štraus virtuozi iz dvorca Šenbrun, koji donosi duh bečke muzičke tradicije.
Na dramskom planu, Madlenianum donosi i kamerni komad Tvoja ruka u mojoj – intimnu i dirljivu priču o ljubavi između Čehova i njegove žene, a zatim komediju Tvoje tajno oružje u borbi protiv neukrotivog celulita, koja na satiričan način razotkriva opsesiju savremenog društva izgledom.
Vrhunac ovog dela sezone je premijera predstave Gospodin u čizmama od dima, inspirisane pripovetkom Fjodora Mihajloviča Dostojevskog – inteligentna i duhovita komedija koja kroz igru karaktera donosi i toplinu i kritiku društva.
U intimnijem prostoru Male scene publika će imati priliku da pogleda i hit komediju iz prošle sezone X + Y = 0, koja duhovito propituje muško-ženske odnose, dok predstava Da krenemo iz početka na Velikoj sceni donosi toplu i emotivnu priču o ljudskim dilemama i snazi novih početaka.
Opera & Theatre Madlenianum još jednom potvrđuje svoj status kulturne institucije koja neguje vrhunski umetnički kvalitet, nudeći publici nezaboravne večeri ispunjene muzikom, plesom, humorom i emocijama.
Ulaznice su dostupne na blagajnama i putem sajta www.madlenianum.rs.
Madlenianum – mesto gde umetnost živi.
