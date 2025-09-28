Seka renovirala kuhinju: Sve je u istoj boji, bela prevaziđena, jedan tip domaćice ovde nikada ne bi mogao da kuva

Kuhinja Seke Aleksić renovirana je i prelepa
Seka Aleksić poznata je kao vrsna domaćica koja uživa u pripremi hrane a posebno domaćih kuvanih jela koji njeni sinovi Jakov i Jovan obožavaju. Pevačica je veoma posvećena supruga i majka te su joj porodične i kućne obaveze uvek prve na listi prioriteta, a kuhinja Seke Aleksić u domu u Staroj Pazovi mesto je gde muzička zvezda najčešće boravi.
Porodični dom sagradila je daleko od gradske vreve, na kraju uličice u varošici u kojoj sa svima ima sjajan odnos te se neretko posećuje sa komšijama.
Vrata velelepne vile uvek su za sve rado otvorena, pa tako često imamo prilike da vidimo na društvenim mrežama neki kutak iz njene oaze mira.
Znamo svi da je kuhinja Seke Aleksić ogromne površine, ali ono što nismo znali je da je pevačica nedavno istu potpuno renovirala. Naime, kao što nam je svima dobro poznato bilo, mesto gde nastaje čarolija ukusa u njenom domu bila je svetlih tonova, u beloj i boji drveta do skoro.
No, to je sada davna prošlost jer je na Instagramu osvanuo najnoviji snimak iz Sekine vile gde smo mogli da vidimo kako priprema čorbasti pasulj u potpuno izmenjenom ambijentu.
Sada je sve, ali apsolutno sve u crnoj boji, počev od radne ploče, preko kuhinjskih elemenata do lajsni i najsitnijih detalja. Zašto se odlučila baš za tamne tonove pevačica nije otkrila.
Zanimljivo je da je Seka čak i zidove ofarbala u crnu boju sa primesama sive. U komentarima ispod videa gde priprema tradicionalno srpsko jelo mogu se pronaći samo komplimenti kako na račun njenog kulinarskog umeća tako i na račun nove kuhinje.
Da li biste se vi ohrabrile i uradile isto što i muzička zvezda? Treba provoditi sate i sate u tamnoj prostoriji kada nema dnevnog svetla, priznaćete, izazovno je to. U svakom slučaju, kuhinja Seke Aleksić sada je kao i najlepšeg svetskog kataloga.
