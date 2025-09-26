Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Ovde je Nataša Bekvalac proslavila 45. rođendan, svaki detalj je osmisla sama, slavlje iz snova FOTO

Autor: | 26/09/2025

Vikendica Nataše Bekvalac je raj na zemlji

Nataša Bekvalac je jedna od najvrednijih žena na javnoj sceni, ali novosadska Barbika i te kako ume i da uživa.

Da li je u pitanju letovanje ili zimovanje sa ćerkama, ili putovanja u kojima puni baterije za sve angažmane, pevačica maksimalno koristi slobodne vreme kako bi se odmorila.

Ali od svih mesta na ovom svetu, definitivno joj je najlepše u Čeneju u kom poseduje pravo parče raja.

 

Vikendica Nataše Bekvalac, kao i salaš u kom se nalazi, pravo je mesto za relaksaciju. Okružena nestvarno lepom prirodom, sa životinjama koje trčkaraju imanjem, sve je podređeno uživanju. Osim luksuzne vile u dvorištu ima velelepni bazen i voćnjak iza kuće.

 

 

Pevačica je salaš uredila nesposredno pred rođenje druge ćerke Katje, u februaru 2018. godine. Njen plan je bio da tamo živi sa starijom ćerkom Hanom i tadašnjim suprugom Lukom Lazukićem.

Međutim, zbog porodičnog nasilja koje je doživela, od Luke se razvela, pa u svojoj oazi mira uživa samo sa svojim mezimicama.

Salaš Nataše Bekvalac u Čeneju pravi je raj na zemlji.Čitavo imanje prostire se na 3.500 m2, a sama kuća ima 400 m2. Pričalo se da je u nju uložila 200.000 evra.

Sagradila je i bazen, a oko kuće drveće pravi debeo hlad. Imanje je ograđeno zelenom ogradom, nema komšija u blizini, pa joj je tako obezbeđena privatnost.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natašina vila je opremljena i najluksuznijim nameštajem. Kuća poseduje dva dnevna boravka, nekoliko spavaćih soba i kupatila. Jednu od soba Nataša je namenila onima koji su romantični, a u njoj dominiraju cvetni dezeni.

Osim što salaš služi za uživanje Natašinoj porodici, pevačica je shvatila da može i da zaradi od njega, pa se Natin salaš tako može naći na sajtovima za iznajmljivanje nekretnina za nekoliko hiljada evra.

Sinoć je upravo tu novosadska Barbika sa porodicom i prijateljima proslavila 45. rođendan. Pod vedrim nebom pevalo se i slavilo do ranih jutarnjih časova.

