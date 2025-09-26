Ovde je Nataša Bekvalac proslavila 45. rođendan, svaki detalj je osmisla sama, slavlje iz snova FOTO

Vikendica Nataše Bekvalac je raj na zemlji

Nataša Bekvalac je jedna od najvrednijih žena na javnoj sceni, ali novosadska Barbika i te kako ume i da uživa.

Da li je u pitanju letovanje ili zimovanje sa ćerkama, ili putovanja u kojima puni baterije za sve angažmane, pevačica maksimalno koristi slobodne vreme kako bi se odmorila.

Ali od svih mesta na ovom svetu, definitivno joj je najlepše u Čeneju u kom poseduje pravo parče raja.

Vikendica Nataše Bekvalac, kao i salaš u kom se nalazi, pravo je mesto za relaksaciju. Okružena nestvarno lepom prirodom, sa životinjama koje trčkaraju imanjem, sve je podređeno uživanju. Osim luksuzne vile u dvorištu ima velelepni bazen i voćnjak iza kuće.

Pevačica je salaš uredila nesposredno pred rođenje druge ćerke Katje, u februaru 2018. godine. Njen plan je bio da tamo živi sa starijom ćerkom Hanom i tadašnjim suprugom Lukom Lazukićem.

Međutim, zbog porodičnog nasilja koje je doživela, od Luke se razvela, pa u svojoj oazi mira uživa samo sa svojim mezimicama.

Salaš Nataše Bekvalac u Čeneju pravi je raj na zemlji.Čitavo imanje prostire se na 3.500 m2, a sama kuća ima 400 m2. Pričalo se da je u nju uložila 200.000 evra.

Sagradila je i bazen, a oko kuće drveće pravi debeo hlad. Imanje je ograđeno zelenom ogradom, nema komšija u blizini, pa joj je tako obezbeđena privatnost.

Natašina vila je opremljena i najluksuznijim nameštajem. Kuća poseduje dva dnevna boravka, nekoliko spavaćih soba i kupatila. Jednu od soba Nataša je namenila onima koji su romantični, a u njoj dominiraju cvetni dezeni.

Osim što salaš služi za uživanje Natašinoj porodici, pevačica je shvatila da može i da zaradi od njega, pa se Natin salaš tako može naći na sajtovima za iznajmljivanje nekretnina za nekoliko hiljada evra.

Sinoć je upravo tu novosadska Barbika sa porodicom i prijateljima proslavila 45. rođendan. Pod vedrim nebom pevalo se i slavilo do ranih jutarnjih časova.

