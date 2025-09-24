Zlatna IPMA nagrada za MK Group i projekat Palata nauke

Kompanija MK Group dobitnik je prestižne IPMA zlatne nagrade za globalnu izuzetnost u vođenju projekta i to za realizaciju kompleksnog i najznačajnijeg društveno odgovornog poduhvata otvaranje Palate nauke, Zadužbine Miodraga Kostića u Beogradu. Prvo mesto i zlatno priznanje dodeljeno je Aleksandri Stojanović, direktorki projekta u kategoriji projekata od društvenog značaja na svečanoj ceremoniji IPMA Global Awards Gala koja je održana 19. septembra u Berlinu. Asocijacija IPMA (Međunarodna asocijacija za upravljanje projektima) je najstarija profesionalna svetska organizacija koja promoviše profesionalno upravljanje projektima po međunarodnim standardima i jedna je od najuglednijih u ovoj oblasti osnovana još 1965. godine, a po prvi put dodelila je priznanje projektu iz Srbije. Jakov Simović

Zadužbina Miodraga Kostića - Palata nauke, jedinstveni centar za promociju nauke, istraživanje i inovacije, prepoznata je na globalnom nivou kao primer vrhunskog projektnog menadžmenta i prošao je rigorozno ocenjivanje međunarodnih eksperata iz oblasti upravljanja projektima, te od strane međunarodnog žirija proglašen za najbolji projekat na svetu. Rukovođenje projektom na čelu sa direktorkom Stojanović je obuhvatilo rekonstrukciju istorijskog objekta, razvoj obrazovnih i inovacionih sadržaja, postavljanje organizacione strukture i modela održivog funkcionisanja, kao i visok nivo društvene odgovornosti i uticaja na zajednicu. Zahvaljujući pažljivoj strategiji i vrhunskoj ekspertizi, Palata nauke se pozicionirala kao međunarodni primer uspešnog upravljanja kompleksnim projektima sa dugoročnim društvenim benefitima.

„Ova nagrada predstavlja veliko priznanje za celokupan tim koji je učestvovao u realizaciji Zadužbine Miodraga Kostića – Palate nauke, ali i potvrdu da su promišljeno upravljanje, jasna vizija i dosledna implementacija ključ uspeha svakog kompleksnog projekta. Dugujem posebnu zahvalnost IPMA komisiji koja je prepoznala širinu i značaj ovog projekta”, izjavila je Aleksandra Stojanović, direktorka projekta Palate nauke i direktorka korporativnih poslova MK Group.

„Posebna nam je čast što je Srbija prvi put osvojila ovako prestižno priznanje. Kompanija MK Group je svojom stručnošću, posvećenošću i ekspertizom dokazala da je i naša zemlja dostojna svetskih zlatnih nagrada", poručila je Marija Todorović, izvršna direktorka IPMA Srbija.

IPMA je najstarija svetska organizacija u oblasti upravljanja projektima sa sedištem u Švajcarskoj i prisutna je u više od 70 zemalja širom sveta. Kroz program Global Awards, IPMA svake godine nagrađuje organizacije koje se ističu prema najvišim standardima u planiranju, realizaciji i održivosti projekata sa dugoročnim društvenim uticajem. Kategorija društvenog regionalnog razvoja, u kojoj je MK Group osvojila zlatno priznanje, okuplja projekte koji menjaju zajednice i grade temelje za društveni napredak. O značaju ove nagrade dodatno govori i činjenica da su se među dobitnicima u prethodnim godinama u ovoj kategoriji našle institucije koje oblikuju budućnost svojih zajednica, poput Kraljevske komisije Saudijske Arabije za projekat provincije AlUla u toj zemlji koja je bogata kulturnim i arheološkim nasleđem, Grada Kejptauna iz Južne Afrike za projekat rekonstrukcije i unapređenja glavnog javnog transportnog terminala u Kejptaunu i druge.









