Mali, ali moćan - sto koji menja pravila igre u malim trpezarijama

Mala trpezarija ne mora da znači i malo mogućnosti — uz pravi sto i najmanji prostor se može maksimalno iskoristiti. Idealni su sklopivi modeli i stočići sa krilima koji se lako prilagođavaju broju gostiju i zauzimaju malo mesta kada nisu u upotrebi. Okrugli stolovi pomažu da se prostoriji doda osećaj prostranosti, a pravougaone stolove najbolje je postaviti uz zid kako bi ambijent bio funkcionalniji. Birajte stolove od svetlih i prozračnih materijala koji vizuelno otvaraju prostor i daju mu svež izgled.

Trpezarijski sto ANCONA, izrađen u toplom dekoru artisan hrasta i artisan hrast folije, unosi prirodnu eleganciju i toplinu u svaki prostor. Njegov kružni oblik nije samo estetski dopadljiv, već je i izuzetno funkcionalan, čime omogućava lakšu komunikaciju i bolje iskorišćen prostor. Zahvaljujući svojim karakteristikama trpezarijski sto ANCONA predstavlja savršen izbor za manje i srednje trpezarije, a spoj jednostavnog dizajna i savremenog stila mu omogućava lakše uklapanje u različite enterijere – od rustičnih do modernih. Ovaj model trpezarijskog stola pored dekora artisan hrasta, dostupan je i u opak belom dekoru.

Trpezarijska stolica TARA se savršeno uklapa u moderni koncept trpezarije, a zahvaljujući svom autentičnom dizajnu lako se prilagođava različitim stilovima i ambijentima. Kako biste zaokružili celokupni prostor i učinili ga kompaktnim, tepih SAGA će vam upravo pružiti taj efekat. Za dodatnu atmosferu i toplinu, trpezarijski sto možete dekorisati svećnjakom.

Za sve ljubitelje sofisticiranog i autentičnog stila, idealno rešenje je trpezarijski sto FOKUS, koji predstavlja idealan balans moderne frome usklađene sa pažljivo odabranim dekorima koji donose pravu dozu elegancije. Njegova čvrsta konstrukcija od masivnog bukovog drveta u toploj boji oraha pruža stabilnost i dugotrajnost, dok podloga od MDF-a u istoj nijansi dodatno naglašava njegov sofisticirani izgled. Površina stola izrađena je od svetle iverice sa mermernim dezenom, koja donosi detalj luksuza. Fi100 dimenzija ovog stola čini ga idealnim za manje, ali pažljivo uređene trpezarije koje teže jednostavnoj, ali upečatljivoj estetici.

Sto FOKUS je izbor za sve one koji žele spoj funkcionalnosti i bezvremenog stila, dok trpezarijska fotelja FIESTA predstavlja savršeno rešenje za uređenje celokupnog trpezarijskog prostora. Ovaj model donosi savremen dizajn, a kombinuje udobnost i praktičnost. Kako biste doprineli dubini prostora, preporuka je da u svoju trpezariju stavite zavesu MOLY kako biste postigli željeni efekat. Nakon toga vam preostaje da se opustite i uživate u šolji toplog napitka.

Praktičan i pažljivo osmišljen trpezarijski sto HAMAR dimenzija 120x80 cm u dekoru artisan hrasta, unosi dozu modernog šarma i funkcionalnosti u svaki trpezarijski prostor. Njegov minimalistički dizajn se uklapa u sve savremene koncepte uređenja enterijera, donoseći toplinu i prirodnu lepotu drveta. Poseban adut ovog modela je mogućnost jednostavnog proširenja radne površine za čak 40 cm, što ga čini izuzetno praktičnim za veća okupljanja i svakodnevne potrebe. Sto HAMAR je idealan za sve one koji žele da njihova trpezarija bude u isto vreme i elegantna i prilagodljiva.

Kako biste stilski uskladili sve elemente, dizajneri enterijera Forma Ideale predlažu trpezarijsku stolicu ERIS koju odlikuje savremeni dizajn i lako će se uklopiti u ambijent, doprinoseći njegovoj jednostavnosti. Za dekoraciju celokupnog ambijenta možete iskoristiti drvenu kutiju sa veštačkim cvećem u saksiji, dok kao idealan izbor za aranžiranje stola mogu poslužiti okrugli podmetači za sto.

Trpezarijski sto je srce svake prostorije i od njega zavisi kako će se ostatak prostora uklopiti i doživeti. Dodaci poput mekanih jastučića na stolicama ili svežeg cvetnog aranžmana na stolu mogu uneti poseban šarm i toplinu. Čak i mala trpezarija može postati mesto ispunjeno dragocenim trenucima, smehom i uspomenama sa porodicom i prijateljima.










