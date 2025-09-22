Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Lepše nema ni u katalogu: Seka Aleksić renovirala dnevni boravak, ovo joj je omiljeni kutak

Autor: | 22/09/2025

Seka Aleksić svaki slobodan trenutak provodi u porodičnoj oazi koju je stvorila sa suprugom Veljkom i sinovima Jakovom i Jovanom u Staroj Pazovi.

Već punih 15 godina dom Seke Aleksić iznova se gradi i renovira baš po meri i želji proslavljene pevačice, a ovog leta na red je došao dnevni boravak.

Naime, prethodnih meseci najveća prostorija u kući muzičke zvezde doživela je potpuni preobražaj, a pevačica je svojim pratiocima ponosno pokazala kako izgleda njen novi omiljeni kutak.

Moderno, elegantno i toplo, tako bi se ukratko mogao opisati novi enterijer njenog doma u Staroj Pazovi. Dominantni komad nameštaja sada je velika tamno siva ugaona garnitura, koja zauzima centralni deo prostorije.

Zidovi i tepih u nijansama slonovače dodatno otvaraju prostor i unose svetlost, dok mermerni detalji, poput stolova, unose dozu luksuza.

Ipak, najviše pažnje privukle su neobične slike na zidu, koje prostoru daju umetnički pečat. No, i pored svega toga, Seki je najdraži jedan detalj, stočić uz zid.

– Ovaj stočić je unosilo nekoliko ljudi. Ne znam da li sam ikada videla lepši – napisala je Seka uz fotografiju sa Instagrama.

Na njemu se nalaze dekorativna lampa i vaze sa svežim cvećem, koje prostoru daju dodatnu toplinu i eleganciju.

Jasno je da Seka vodi računa o svakom detalju i da njen dom nije samo mesto za život, već i prostor u kom se oseća inspirisano i opušteno.

