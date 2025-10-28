Sekin raj od 30 kvadrata u porodičnoj kući: Garderober kao iz holivudskih vila, san svake žene FOTO

Garderober Seke Aleksić prostire se na više od 30 kvadrata

Seka Aleksić svaki slobodan trenutak provodi u porodičnoj oazi koju je stvorila sa suprugom Veljkom i sinovima Jakovom i Jovanom u Staroj Pazovi.

Već punih 15 godina dom Seke Aleksić iznova se gradi i renovira baš po meri i želji proslavljene pevačice, a ovog leta na red je došao garderober.

Još kada je počela da gradi svoj dom, Seka je zamislila da sebi obezbedi sve što joj treba na svom imanju, te u domu Seka i Veljko pored osnovnih prostorija poseduju i teretanu, saunu, ali omiljena prostorija u kojoj pevačica provodi najviše vremena je garderober Seke Aleksić.

30 kvadrata raja o kome mašta svaka žena, takođe je preuređeno. Pa su nekadašnje otvorene police, koje sežu od poda do plafona sada zatvorene su i to ogledalima. Celim garderoberom protežu se ogledala, dok se u centru nalazi štender sa garderobom Sekinog modnog brenda.

Pored stajliš komada, i mesta za odlaganje, Seka poseduje i bjuti kutak za sređivanje, kao i malu sofu i stočić, kutak u kome uživa da ispija kafu u miru, osmišljavajući novi modni pečat.

U njenom garderoberu nalaze se komadi omiljenih brendova od Balensijage do Dolče Gabane, koje stilizuje već decenijama, a među njima su mnogi retki komadi, koje u kolekciji ima svega nekoliko žena.

Podsećanja radi, garderober Seke Aleksić nije jedini kutak u njenom velelepnom domu koji je renoviran ove godine, tu su i kuhinja i dnevni boravak.

Moderno, elegantno i toplo, tako bi se ukratko mogao opisati novi enterijer njenog doma u Staroj Pazovi. Dominantni komad nameštaja sada je velika tamno siva ugaona garnitura, koja zauzima centralni deo prostorije.

Zidovi i tepih u nijansama slonovače dodatno otvaraju prostor i unose svetlost, dok mermerni detalji, poput stolova, unose dozu luksuza.






