Nova iPhone era stigla u Srbiju

Kupovina novog Apple uređaja u iSTYLE prodavnici više je od kupovine – to je potpun doživljaj u kojem ćete uživati. Na to se osvrnuo i Novica Vuković, retail store manager iSTYLE kompanije u Srbiji, koji je istakao i neka od poboljšanja nove iPhone serije.

„iSTYLE kupcima pruža isto iskustvo kupovine kao u Apple prodavnici – mogu da isprobaju sve proizvode, dobiju stručne savete, podršku našeg tima i da budu sigurni da na jednom mestu imaju sve što im je potrebno za Apple svet. Siguran sam da će jedna od omiljenih novih iPhone 17 Pro opcija biti kombinacija baterije koja traje duže nego ikad i Apple Intelligence asistenta – telefon koji se puni za 15 minuta i pritom misli umesto vas zaista zvuči kao da dolazi iz budućnosti, ali je zapravo već kod nas“, objasnio je Novica Vuković.

iPhone 17 Pro i Pro Max

Pro modeli donose nov dizajn poleđine sa modulom kamera koji se prostire celom širinom telefona. Sve kamere na poleđini imaju rezoluciju 48 megapiksela, a posebno je značajna nadogradnja telefoto objektiva koji sada dozvoljava do 8x optičko uvećanje. Selfi kamera je unapređena na 18 megapiksela sa funkcijom Center Stage. Aluminijumsko anodizovano kućište izrađeno je iz jednog dela, uz zaštitu spreda i nazad novom generacijom Ceramic Shield stakla. Što se baterije tiče, Pro Max donosi najdužu autonomiju u iPhone istoriji - do 39 sati reprodukcije videa (što je šest sati više nego prošle godine). Unutra se nalazi novi A19 Pro čip u 3 nm tehnologiji uz iOS 26 i novi vizuelni interfejs Liquid Glass. Prvi put u iPhone ponudi dostupan je i model sa dva terabajta memorije.

Ove godine svi iPhone modeli dolaze sa eSIM opcijom koja je u Srbiji dostupna kod operatora.

iPhone Air

Najtanji iPhone ikad debljine je svega 5,6 milimetara. Dolazi uz 6,5-inčni ProMotion ekran sa osvežavanjem do 120 Hz i maksimalnom osvetljenošću od 3.000 nita. Dizajn je ojačan titanijumskim ramom i keramičkim zaštitnim staklom spreda i pozadi, dok iOS 26 donosi novi vizuelni Liquid Glass interfejs. Unutra se nalazi A19 Pro čipset, uz modem C1x i N1 čip koji donosi podršku za Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread. Fusion kamera kombinuje moć dve kamere i rezolucije je 48 megapiksela, dok prednja kamera podržava Center Stage funkciju. iPhone Air ima do 40 sati reprodukcije video sadržaja i koristi isključivo eSIM, što omogućava veću efikasnost konstrukcije.

iPhone 17

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3 i Watch SE 3

Apple Watch Ultra 3 je sat dizajniran za sport i avanturu sa kućištem od titanijuma (49 mm), ugrađenim GPS-om, mobilnom mrežom i podrškom za satelitsku komunikaciju. Ima ekran koji koristi LTPO tehnologiju za bolju vidljivost pod uglom, otpornost na vodu do 40 metara i zaštićen je safirnim staklom. Baterija traje do 42 sata pri uobičajenom režimu, a sa uključenim Low Power Mode režimom do 72 sata.

AirPods Pro 3

Bluetooth slušalice donose unapređenu aktivnu redukciju buke (ANC), senzor za merenje pulsa (PPG), poboljšan dizajn navlaka za uši u više veličina i IP57 sertifikat otpornosti na vodu i znoj. Što se baterije tiče, AirPods Pro 3 pruža do 8 sati slušanja sa uključenim ANC-om po jednom punjenju, odnosno do 10 sati ukoliko se koriste u hearing aid režimu. Uz kutijicu za punjenje, autonomija se penje na oko 30 sati.

Cene novih Apple uređaja u Srbiji

iSTYLE nudi iPhone 17 seriju, iPhone Air i Apple Watch uređaje i slušalice AirPods Pro 3 dostupne za kupovinu odmah. Evo i cena:

iPhone 17 Pro 256 GB: od 177.990 dinara

iPhone 17 Pro Max 256 GB: od 197.990 dinara

iPhone Air 256 GB: od 163.990 dinara

iPhone 17 256 GB: od 128.990 dinara

Apple Watch Ultra 3 Trail Loop: od 119.990 dinara

Apple Watch Series 11 Sport Band: od 63.690 dinara

Apple Watch SE 3 Sport Band: 35.990 dinara

Uz sve nove uređaje iSTYLE pruža praktična rešenja i podršku različitim opcijama osiguranja proizvoda, produžene garancije i konkurentne maloprodajne cene, kako bi se omogućila maksimalna sigurnost i zadovoljstvo korisnika. Kompanija iSTYLE nudi i raznovrstan izbor dodataka dizajniranih za personalizaciju i unapređenje njihovih iPhone, AirPods i Apple Watch uređaja. Bilo da tražite futrole, zaštitu za ekran, punjače ili bilo koji drugi dodatak, iSTYLE ima nešto za svakoga.

