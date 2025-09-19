Otvoren je D’LIRIO – vatrena atmosfera, latinski ritmovi i ukusi koji se ne zaboravljaju

U samom srcu marine Porto Montenegra, otvoren je D’LIRIO – restoran i bar u kojem se latinskoamerički žar prepliće sa elegancijom Jadrana. Ovo je još jedan atraktivan koncept koji je u Boku Kotorsku doneo Sunset Hospitality Group. Ako bismo ovu novu destinaciju opisali u jednoj rečenici, to bi bilo: D’LIRIO je senzualno, muzikom vođeno gastro iskustvo koje ove jeseni redefiniše noćni život Crne Gore. D'LIRIO promo

Ukusi. Performansi. Noć koja traje.

D’LIRIO, živopisni latinoamerički restoran i bar, kombinuje smelu kuhinju, zarazne ritmove i energičnu atmosferu, kreiranu za goste koji slave život – zalogaj po zalogaj, takt po takt.

Od autentičnih jela i specijalnih koktela, do interaktivnog programa i nastupa uživo – svaka poseta D’LIRIO-u je iskustvo za sebe . Promo

Gosti su pozvani da zakorače u prostor inspirisan krajevima od Oahake do Gvadalahare, otkrivajući skriveni svet sofisticiranosti, obavijen misterijom i zvucima koji pozivaju na uživanje. Spoj luksuznog enterijera, autentične miksologije i zavodljive zabave stvara atmosferu koju ne želite da propustite. D'LIRIO promo

Meni i piće

Meni je osmišljen kao kulinarsko putovanje Latinskom Amerikom – tu su ceviche, tacosi, empanade, dimljena mesa, uz koktele koji su prava mala scenska predstava. Bilo da naručite jelo za deljenje ili za sebe, svaki zalogaj je kreiran da oduševi i ukusom i prezentacijom. D'LIRIO promo Promo

Bar nudi signature koktele, kao i klasike na bazi agave, servirane u modernim obradama.

Muzika i atmosfera

Veče počinje već od 19:00 časova uz nastupe plesača, dok se atmosfera postepeno transformiše u uzbudljiv noćni spektakl – uz nastupe perkusionista, rezident i gostujućih DJ-eva i dinamičan ritam do 03:00 ujutru.

Šta očekivati

Kuhinja: savremena latinoamerička – smela, vibrantna, idealna za deljenje

Bar: kokteli inspirisani Latinskom Amerikom, sa fokusom na agavu

Zabava: DJ nastupi, performansi uživo, plesači, perkusionisti

Atmosfera: ekskluzivna, senzualna, energična – savršena za duge noći

Radno vreme: do 03:00 ujutru (kuhinja i bar prilagođeni večernjem programu)

D'LIRIO promo

Od letnjih dana do jesenjih noći

Nakon velikog uspeha AURA Beach -a tokom leta, koji je podigao standarde zabave na crnogorskom primorju, Sunset Hospitality donosi novo poglavlje: večernju destinaciju koja nudi više od obroka ili pića.

D’LIRIO donosi istu opsesivnu posvećenost detaljima, atmosferi i iskustvu – sada u noćnoj verziji, kreiranoj za one koji žele nešto drugačije, odmereno i pamtljivo.

D’LIRIO nije samo restoran. To je svet vatre, ukusa i stila – za one koji žive da bi se zaista osećali živima. D'LIRIO promo D'LIRIO promo









