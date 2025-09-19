Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Otvoren je D’LIRIO – vatrena atmosfera, latinski ritmovi i ukusi koji se ne zaboravljaju

Otvoren je D’LIRIO – vatrena atmosfera, latinski ritmovi i ukusi koji se ne zaboravljaju

Autor: | 19/09/2025

0

U samom srcu marine Porto Montenegra, otvoren je D’LIRIO – restoran i bar u kojem se latinskoamerički žar prepliće sa elegancijom Jadrana. Ovo je još jedan atraktivan koncept koji je u Boku Kotorsku doneo Sunset Hospitality Group. Ako bismo ovu novu destinaciju opisali u jednoj rečenici, to bi bilo: D’LIRIO je senzualno, muzikom vođeno gastro iskustvo koje ove jeseni redefiniše noćni život Crne Gore.

D'LIRIO promo

 

Ukusi. Performansi. Noć koja traje.

D’LIRIO, živopisni latinoamerički restoran i bar, kombinuje smelu kuhinju, zarazne ritmove i energičnu atmosferu, kreiranu za goste koji slave život – zalogaj po zalogaj, takt po takt.

Od autentičnih jela i specijalnih koktela, do interaktivnog programa i nastupa uživo – svaka poseta D’LIRIO-u je iskustvo za sebe.

Promo

 

Gosti su pozvani da zakorače u prostor inspirisan krajevima od Oahake do Gvadalahare, otkrivajući skriveni svet sofisticiranosti, obavijen misterijom i zvucima koji pozivaju na uživanje. Spoj luksuznog enterijera, autentične miksologije i zavodljive zabave stvara atmosferu koju ne želite da propustite.

D'LIRIO promo

 

Meni i piće

Meni je osmišljen kao kulinarsko putovanje Latinskom Amerikom – tu su ceviche, tacosi, empanade, dimljena mesa, uz koktele koji su prava mala scenska predstava. Bilo da naručite jelo za deljenje ili za sebe, svaki zalogaj je kreiran da oduševi i ukusom i prezentacijom.

D'LIRIO promo

 

Promo

 

Bar nudi signature koktele, kao i klasike na bazi agave, servirane u modernim obradama.

Muzika i atmosfera

Veče počinje već od 19:00 časova uz nastupe plesača, dok se atmosfera postepeno transformiše u uzbudljiv noćni spektakl – uz nastupe perkusionista, rezident i gostujućih DJ-eva i dinamičan ritam do 03:00 ujutru.

Šta očekivati

  • Kuhinja: savremena latinoamerička – smela, vibrantna, idealna za deljenje
  • Bar: kokteli inspirisani Latinskom Amerikom, sa fokusom na agavu
  • Zabava: DJ nastupi, performansi uživo, plesači, perkusionisti
  • Atmosfera: ekskluzivna, senzualna, energična – savršena za duge noći
  • Radno vreme: do 03:00 ujutru (kuhinja i bar prilagođeni večernjem programu)

D'LIRIO promo

 

Od letnjih dana do jesenjih noći

Nakon velikog uspeha AURA Beach-a tokom leta, koji je podigao standarde zabave na crnogorskom primorju, Sunset Hospitality donosi novo poglavlje: večernju destinaciju koja nudi više od obroka ili pića.

D’LIRIO donosi istu opsesivnu posvećenost detaljima, atmosferi i iskustvu – sada u noćnoj verziji, kreiranoj za one koji žele nešto drugačije, odmereno i pamtljivo.

D’LIRIO nije samo restoran. To je svet vatre, ukusa i stila – za one koji žive da bi se zaista osećali živima.

D'LIRIO promo

 

D'LIRIO promo

 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Stana Luković Promo
Tagovi: restoran porto montenegro D'LIRIO restoran D'LIRIO

Pročitajte još

Najnovije vesti