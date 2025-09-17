Novi susret na Adi: dm Ženska trka u znaku solidarnosti i brige o zdravlju

Beogradski maraton i kompanija dm drogerie markt sa zadovoljstvom najavljuju 18. izdanje Ženske trke, koja će se održati u nedelju, 5. oktobra 2025. godine, na Adi Ciganliji.

Ova tradicionalna trka na stazi od 7,7 km oko Savskog jezera i ove godine okupiće žene svih generacija, promovišući važnost fizičke aktivnosti trčanjem ili šetanjem. Sa važnom porukom osnaživanja i zajedništva #JaToMogu, dm Ženska trka postala je inspirativan događaj koji povezuje i podseća na značaj brige o sebi i drugima. Promo

„Ponosan sam veoma na dm Žensku trku, pre svega sa aspekta podrške i motivacije koje žene daju drugim ženama. Niko bolje od njih samih ne zna koliko je izazovno, u krajnjem slučaju i naporno, biti podjednako požrtvovana majka, imati karijeru, ostvariti se u svim aspektima koje život nameće modernoj ženi. Dešava se u velikom broju slučajeva da žene zaborave na sebe, na vreme koje mogu i moraju da posvete sebi. dm Ženska trka je baš zato sjajan pokazatelj važnosti bavljenja sportom, aktivnim životom, kao i zajedništva s drugim ženama. Ovo nije samo trka, ovo je manifestacija koja spaja žene, usmerava ih ka zdravom životu i ističe snagu podrške“, istakao je ovim povodom direktor Beogradskog maratona Darko Habuš.

Ono što dm Žensku trku posebno izdvaja jeste njen humanitarni karakter. U saradnji sa Fondacijom „Heroji Beogradskog maratona“, kompanija dm drogerie markt i ove godine za svaku kupljenu kotizaciju donira pakovanje Jessa uložaka. Donacije će biti usmerene Specijalnoj olimpijadi Srbije i članicama Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda, čime se nastavlja borba protiv menstrualnog siromaštva i šalje poruka da svaka žena zaslužuje dostojanstvenu i sigurnu negu. Promo

„Ovaj događaj za nas ima posebno mesto, jer nam omogućava da već godinama negujemo vrednosti zajedništva, podrške i zdravijeg načina života. Drago nam je što iz godine u godinu dm Ženska trka okuplja sve veći broj učesnica, od onih koje tek prave prve trkačke korake do iskusnih rekreativki. Naša želja je da svaka žena na startu i cilju oseti snagu zajednice i inspiraciju da nastavi da brine o sebi i svom zdravlju“, izjavila je Svetlana Jovanović Mitić, rukovodilac marketinga i komunikacija dm Srbija i Severna Makedonija.

Osnovni cilj dm Ženske trke ostaje očuvanje ženskog zdravlja kroz fizičku aktivnost, uz promovisanje solidarnosti, zajedništva i podrške. Kontinuirani rast broja učesnica potvrđuje sve veću potrebu žena da u ovakvim događajima pronađu motivaciju, energiju i inspiraciju. Kao i svake godine, sve učesnice očekuje bogat zabavni program – od zajedničkog zagrevanja i brojnih aktivacija, preko osveženja i inspirativne atmosfere za druženje. Očekuje se da će predstojećeg oktobra trka okupiti rekordan broj žena koje će u zajedničkom ritmu napraviti krug oko Savskog jezera.









