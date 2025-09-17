Pomeren Senidin koncert u Hali SPENS – Novi datum 28. februar 2026.

Koncert regionalne zvezde Senidah, koji je bio planiran za 4. oktobar 2025. godine u dvorani SPENS u Novom Sadu, zvanično je odložen.

Novi datum održavanja koncerta zakazan je za 28. februar 2026. godine, na istoj lokaciji.

Sve ulaznice kupljene za prvobitni termin važiće i za novi datum.

“Dragi moji Novosađani, zajedno sa organizatorom, nažalost, odlučili smo da koncert zakazan za 4. oktobar pomerimo na 28. februar. Hvala vam na podršci, ljubavi i razumevanju. Vidimo se u februaru na istom mestu. Love you all!” – napisala je Senidah na svom Instagram storiju.

Za one koji nisu u mogućnosti da prisustvuju koncertu u februaru, obezbeđena je mogućnost refundacije novčanih sredstava.

Kupci koji su ulaznice obezbedili putem eFinity aplikacije ili web sajta potrebno je da na adresu [email protected] proslede konfirmacioni email dobijen prilikom kupovine, zajedno sa fiskalnim računom. Uplaćeni iznos biće vraćen na račun sa kojeg je izvršena kupovina.

Publika koja je ulaznice kupila na prodajnim mestima može izvršiti povraćaj sredstava isključivo na istom prodajnom mestu, uz obavezno prilaganje ulaznice i fiskalnog računa.

Organizatori zahvaljuju publici na razumevanju i ističu da će Senidin koncert, iako pomeren, pružiti istu energiju i spektakl kojem se fanovi raduju.









